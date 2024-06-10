北區醫院外男子倒斃｜警列謀殺拘捕一人　下午召開記者會交代案情

北區醫院對開保健路前日（8日）清晨發生命案，一名24歲IT男倒斃街頭，身上滿佈瘀傷、面部腫脹。閉路電視揭發兩男將事主抬落車，棄於醫院門外。警方在八鄉錦田公路近磚窯路附近一空地，尋獲涉案車輛，並於香港警察Facebook指案件列作「謀殺」，並以涉嫌「謀殺罪」拘捕一名男子，將於今日（10日）下午4時召開記者會交代案情，《香港01》屆時會直播。



▼ 6月9日晚上，警尋獲涉案黑色私家車 ▼



警方在錦田公路附近尋獲涉案私家車，大批警員在場拍照及套取指模蒐證。（王譯揚攝）

警方在錦田公路附近尋獲涉案私家車，大批警員在場拍照及套取指模蒐證。（王譯揚攝）

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▼ 6月8日案發後現場情況 ▼



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案發於6月8日清晨約5時49分，有途人路經北區醫院對開保健路時，發現一名男子倒地昏迷，身上有多處瘀傷、面部腫脹，由救護車送往北區醫院後，證實不治。據《香港01》獲得的閉路電視片段可見，一輛深色私家車駛至上址後，兩名可疑男子懷疑將事主抬落車，棄於路邊，然後登車離開。據了解，死者為24歲姓黃本地男子，從事IT行業，間中會接Freelance工作（自由工作者），出事前曾透露要外出見工。案件由新界北總區重案組接手跟進。

消息稱，新界北總區重案組接手追查後，昨晚（9日）在八鄉錦田公路近磚窯路附近一空地，尋獲涉案車輛。現場可見，涉案為一輛黑色福士，大批探員封鎖現場調查，並在場拍照及套取指模蒐證。今日凌晨時份，涉案的黑色私家車在重案組探員押解下，由拖車勾走作進一步化驗及調查。

▼《香港01》獲得的閉路電視片段 ▼



《香港01》獲得的閉路電視片段可見，兩名男子將事主抬到行人路與單車徑之間，棄之不顧。