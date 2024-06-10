石崗鐵皮屋火｜動物組織檢逾70具燒焦貓屍　負責人：係生勾勾燒死

石崗一間鐵皮屋今早（10日）失火，貓屍遍地，場面慘不忍睹。消防初步檢獲逾40隻貓屍，惟動物組織「阿棍屋」負責人向《香港01》透露，至今檢獲71隻貓屍，均已燒成焦炭，部份更被燒溶的玻璃包住，死狀恐怖；根據牠們的肢體形態判斷，「肯定係生勾勾燒死。」現階段貓屍會交由寵物善終公司善後，相信會集體火化。



貓貓原本被放置於玻璃櫃及貓籠內，慘被燒成焦炭。（「阿棍屋」負責人謝小姐提供）

動物組織「阿棍屋」負責人謝小姐（IVY）稱，有市民得悉「慘案」後向他們求助，他們亦立即聯繫相關寵物善終公司，一同趕抵處理。現場為一間面積約700呎的單層鐵皮屋，連大花園合共達3,000至4,000呎，不排除以前用作舉辦寵物派對的場地。她引述業主表示，場地借予朋友照顧貓隻之用，對方驚動噩耗後亦傷心不已。

動物組織「阿棍屋」派員到場協助，檢獲逾70隻貓屍，全部燒成焦炭。（「阿棍屋」負責人謝小姐提供）

謝小姐表示，現場環境尚算整潔，「企理嘅，廁所嗰啲都新淨。」貓貓原本被放置於玻璃櫃及貓籠內，每個籠有4至5隻貓，火警中，貓籠均被燒剩支架、玻璃燒溶。截至晚上7時她離開時，合共檢獲71具貓屍，但均已燒成焦炭，難辨品種。而根據牠們的肢體形態判斷，「肯定係生勾勾燒死，有啲燒到玻璃（熱溶）包住。」

阿棍屋事後在社交平台指，「親眼目睹如此慘況，內心久久未能平復，亦不敢去想貓貓當時活生生被燒死的慘況。事已至此，我們能夠為貓貓做的一件事：希望為所有貓貓送上有尊嚴的最後一程。我們會接收全數貓貓遺體，為牠們提供火化，骨灰亦會接返中心安放，願貓貓們到彩虹橋後再無痛苦。」

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現時貓屍交由寵物善終公司「寵新開始」協助處理，由於數量眾多，相信會進行集體火化。該公司負責人梁先生稱，花逾3小時才檢獲所有貓屍，會先將貓屍帶回公司安置，部份將會安排免費火化。

寵物善終服務公司「寵新開始」趕抵協助，負責人梁先生在場了解。（王譯揚攝）

▼ 今早火警現場情況 ▼



起火鐵皮屋嚴重燒毀，屋頂坍塌。

鐵皮屋嚴重燒毀；附近居民指火場內放有很多骨灰罈、溪錢及貓狗遺照。

火警發生於今早11時許，金水南路近錦上路157號一間鐵皮屋起火，消防動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄；事件中，無人受傷，亦毋須疏散，初步懷疑是冷氣機短路引起火警。據了解，場主昨晚11時許離開時曾檢查上址，開啟冷氣機及放下貓糧後離開。警方正聯絡場地負責人跟進。

消防員到場撲救。（黃學潤攝）

消防員到場撲救。（翁鈺輝攝）