北區醫院外謀殺｜被捕32歲黑幫男車主准保釋　7月上旬向警方報到

北區醫院對開保健路上周六（6月8日）清晨發生命案，一名23歲黃姓男子倒斃街頭，身上滿佈瘀傷、面部腫脹。閉路電視揭發兩名男子將事主抬落車，棄於醫院門外。警方其後於八鄉黃竹園村尋獲涉案私家車，經調查後將案列作「謀殺」，並於6月9日以涉嫌謀殺，拘捕涉案私家車的32歲姓何男車主。警方今日（11日）表示，何男已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。



▼ 6月9日晚上 警尋獲涉案黑色私家車 ▼



警方在八鄉錦田公路黃竹園村附近尋獲涉案私家車，大批警員在場拍照及套取指模蒐證。（王譯揚攝）

警方於6月8日清晨約5時49分接獲途人報案，指發現一名男子昏迷倒臥於北區醫院外保健路的行人過路處旁，事主由救護車送往北區醫院搶救，延至清晨6時41分證實不治。由於死者身上有可疑傷勢，故案件列作「謀殺」交由新界北總區重案組第一隊調查。

警方昨日（10日）交代案情時表示，23歲死者無業，生前居於秀茂坪區，法醫初步檢查發現，他身上有多處鈍物襲擊或拳打腳踢造成的傷勢，相信他於6月8日凌晨死亡，惟其真正死因有待驗屍後確定。

6月8日北區醫院外的謀殺案，警方於6月9日尋獲涉案車輛，並在車上發現血迹及一支電槍。（左朗星攝）

警方翻查大量閉路電視及深入調查，鎖定一輛涉案深色私家車，相信是用作接載及棄置死者在北區醫院外。警方於6月9日晚上約7時接獲市民報案，稱發現一可疑車輛泊於八鄉黃竹園村，車上無人。探員到場調查，相信該車正是涉及今次謀殺案的車輛，於案發時套上假車牌接載及棄置死者。警方聯同政府化驗所人員搜查該車，在車廂內發現血迹及一支電槍，證物已被送往檢驗。

6月8日北區醫院外的謀殺案，警方於6月9日尋獲涉案車輛，並在車上發現血迹及一支電槍。（左朗星攝）

至6月9日晚上約7時45分，警方在天水圍拘捕一名有黑社會背景的32歲姓何無業男子，相信他與涉案車輛有關。據悉他是涉案車輛的車主，他與死者的關係有待調查。警方相信仍有涉案者在逃，會循犯案動機、死者背景及從事活動等方向繼續調查案件，包括調查是否涉及金錢糾紛，並呼籲市民如目擊案發經過或有資料提供，可致電新界北總區重案組第一隊24小時熱線5467 7518與警方聯絡。

警方在八鄉錦田公路黃竹園村附近尋獲涉案私家車，大批警員在場拍照及套取指模蒐證。（王譯揚攝）

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▼ 6月8日案發後現場情況 ▼



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據《香港01》獲得的閉路電視片段可見，一輛深色私家車駛至上址後，兩名可疑男子懷疑將事主抬落車，棄於路邊，然後登車離開。

▼《香港01》獲得的閉路電視片段 ▼



《香港01》獲得的閉路電視片段可見，兩名男子將事主抬到行人路與單車徑之間，棄之不顧。