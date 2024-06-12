海關截赴澳門內河船　檢千萬元走私瀕危魚翅、花膠燕窩及天梭錶等

海關上周四（6日）偵破一宗海路走私案，於香港水域西北面水界，截查一艘準備離港前往澳門的內河船，檢獲大量名貴食材，包括魚翅、花膠及燕窩；亦檢獲手袋、名貴手錶及衣物服飾等，市值約1,000萬元。漁護署人員查驗後，確認涉案乾魚翅屬瀕危物種。海關表示，不排除該批貨物最終目的地為內地；如貨物可成功走私運到內地，估計最終可逃稅約210萬元。



海關檢獲大量名貴食材包括，魚翅、花膠、燕窩；另外亦檢獲手袋，名貴手錶及衣物服飾等，市值約1000萬元。（梁偉權攝）

海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，海關上周四接獲有組織罪案調查科通知，指一艘前往澳門的內河船涉嫌進行走私活動，海關船隊立即部署區域巡邏船，監控追蹤涉事內河船，當它駛近西北面水界，準備離開香港水域前，區域巡邏船立即展開追截，並於當晚約10時成功在西北面水界對開水域，截停該艘船並登船調查。

當時內河船上有5名內地船員，並放滿大批散裝貨物。船員出示載貨艙單顯示，貨品包括化妝品、護膚品及美髮用品。惟海關人員核對艙單後，發現船上有部分貨物並未申報在載貨艙單上，懷疑有未列艙單貨物混雜在其他已報關的貨物內，關員隨即押送船隻至屯門海關船隊基地，將案件交由有組織調查組作跟進調查。

海關在本港西北面水界截停一艘打算前往內地的內河船，檢獲市值約1,000萬元的走私貨物，包括多隻名貴手錶。（梁偉權攝）

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海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，經關員點算後，發現大量名貴食材、包括魚翅、花膠及燕窩；亦發現有名貴手錶、手袋及衣物服飾等，合共市值約1,000萬元。據海關展示檢獲的貨物所見，涉案手錶為天梭錶（Tissot）胡雪兒續稱，經漁農自然護理署人員查驗後，確認涉案乾魚翅屬瀕危物種，受《保護瀕危動植物物種條例》所管制，海關將循走私瀕危物種方向調查，案件暫時未有人被捕。她指出，不排除該批貨物最終目的地為內地，如貨物可成功走私運到內地，估計最終可逃稅約210萬元。

胡雪兒表示，經海關大力打擊走私後，留意到不法分子不斷改變走私方式，以本次案件為例，不法分子將未列艙單貨物運集在大量散裝貨物及其他已報關的貨物內，試圖魚目混珠。海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。