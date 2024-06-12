歐國盃本周揭幕　海關搜6零售店　檢逾百部侵權機頂盒拘4人

四年一度的歐洲國家盃今周開鑼，市面上有不少店舖售賣標榜可收看即時體育賽事頻道的「機頂盒」。香港海關今日（6日）採取行動，於灣仔、紅磡、元朗及觀塘區掃蕩6間零售店舖，檢獲125部懷疑非法串流裝置、一批電子產品及影音器材，合共市值約20萬元；並拘捕4人，包括3名店主及一名售貨員。海關表示，涉案非法串流裝置每部介乎1,000至1,500元不等，可收看即時頻道、包括體育、電影及劇集，亦可點播影視節目、影音影片及歌曲等。海關指案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。



海關於全港多區突擊搜查6間店舖，檢獲125部非法串流裝置，一批電子產品及影音器材，市值約20萬元。（任葆穎攝）

海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威表示，海關一直密切留市場狀況，發現有零星店舖向顧客提供非法串流裝置，即俗稱的「電視機頂盒」及特定應用程式，用作收看受版權保護的影視作品及體育賽事，涉嫌未獲授權向公眾傳播版權作品；海關早前亦接獲版權擁有人舉報，因而展開調查。

海關經版權擁有人協助下進行試買行動及進行深入調查後，發現有店舖向市民提供的串流裝置，涉及向公眾傳播侵權作品，因而觸犯版權條例。人員今日突擊搜查6間分別位於灣仔、紅磡、元朗及觀塘區的零售店舖，檢獲125部懷疑非法串流裝置、一批電子產品及影音器材，合共市值約20萬元。

行動中，海關共拘捕4名男子，包括3名店主及一名售貨員。（任葆穎攝）

+ 1

蔡俊威指，海關是根據去年5月實施的《2022年版權（修訂）條例》採取行動，海關引用「傳播權利」打撃市面非法串流裝置的侵權活動。行動中，海關一共捕4名男子（32至48歲），包括3名店主及一名售貨員，所有被捕人將帶回海關總部作進一步調查，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

踏入6月，將會有多項國際體壇盛事陸續舉行，海關會繼續與版權擁有人繼續合作，一方面會打擊不同形式的侵權活動；另一方面，會透過宣傳及教育，包括在全港不同區域的商舖、酒吧及餐廳進行高調巡查，多管齊下保護知識產權。海關亦提醒市民，非法串流裝置會連接去一些不知名的網站，裏面可能附有電腦病毒或惡意程式，會為用家帶來風險，消費者應該尊重知識產權。

海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威交代案情。（任葆穎攝）

根據《版權條例》，任何人在未獲得版權擁有人的授權下，為任何包括為牟利或報酬，而向公眾傳播作品的貿易或業務；或在這些貿易或業務的過程當中，向公眾傳播版權作品；或向公眾傳播版權作品達到損害版權擁有人權利的程度，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為監禁4年及就每項版權作品罰款5萬元。市民可以透過海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑侵權活動。