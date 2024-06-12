海關深水埗搗私煙倉檢$45萬貨拘一男　區內5個月檢276萬支私煙

海關今日（12日）在深水埗進行反私煙行動，搗破一個位於唐樓單位、已運作數個月的200呎私煙儲存倉庫，繳獲10萬支私煙，市值約45萬元，應課稅值約33萬元，並拘捕一名持「行紙街」的私煙分銷團伙非華裔男骨幹成員。今年首5個月，海關單在深水埗區內，已偵破288宗私煙案，共檢獲276萬支私煙。



行動中，海關檢獲的私煙。（陳麗娟攝）

香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任麥仲賢表示，今日（12日）下午，海關人員於深水埗北河街附近後巷，發現一名可疑男子手持膠袋，從一個唐樓單位後門步出，關員隨即上前截查，在膠袋內發現7個不同牌子、共約5,000支懷疑私煙。其後關員在一個大概200呎的唐樓單位內，再搜獲約10萬支私煙。

海關隨即拘捕該名持「行街紙」的23歲非華裔男子，經初步調查，相信他屬區內一個私煙分銷團伙的骨幹成員，負責管理和營運倉庫，料他被截查時正在提取私煙，打算送到北河街的私煙黑點販賣。海關表示，不法分子利用平凡而不起眼的唐樓單位作私煙儲存和分銷中心，在四通八達而隱蔽的後巷搬貨，以逃避海關偵查。

行動中，海關拘捕疑賣私煙的集團骨幹成員。（陳麗娟攝）

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海關表示，部門致力在港九各地區嚴厲執法，打擊私煙活動。今年頭5個月，海關已在深水埗區內偵破288宗私煙案，包括97宗街頭買賣案件，並搗破區內8個儲存和分銷私煙的倉庫，共拘捕108人（19至89歲），檢獲276萬支私煙，市值約1,000萬元，應課稅值約750萬元。

海關提醒，如發現任何私煙活動，海關必定果斷執法。根據《應課稅品條例》，任何人如果處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款100萬元和監禁2年。海關亦呼籲市民，如果發現任何私煙活動，可致電海關24小時舉報熱線（2545 6182），或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報。