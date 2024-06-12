黃大仙停電︱食肆斷電趕客損失逾萬元　店方：有人無埋單趁亂走咗

黃大仙區6月12日晚大停電，中電指區內有1.1萬伏特電纜發生故障，引致部分客戶的電力供應受影響。有餐廳商户受停電影響，損失慘重；中式餐廳負責人趙小姐無奈稱，事發時店內接近滿座，停電後由於沒有冷氣供應，令客人紛紛離開，有客人甚至未有結帳「趁亂走咗」，連同在缸內的龍蝦及其他名貴食材，損失約1萬多元。另有日式料理店舖職員表示，事發後有客人用手機電筒照明繼續進食，然後結帳離去。



中式餐廳負責人趙小姐稱，停電後店內沒有冷氣供應，客人馬上離開，有人更沒有結帳「趁亂走咗」。（梁偉權攝）

中式餐廳負責人趙小姐稱，停電當刻餐廳近乎滿座，「30幾張枱全部滿晒」，事發後職員立即點上蠟燭及安撫客人情緒，其後便前往管理處查詢狀況。趙小姐續指，由停電導致店內沒有冷氣供應，故尚未點菜的客人都馬上離開；正在用餐的客人在結帳後亦馬上離去。惟趙小姐表示，大約有兩枱客人未有結帳便離去，其中一枱已上菜的客人稱「尚未進食餸菜」，於是拒絕結帳；另一枱客人則「趁亂走咗」。連同在缸內的龍蝦及其他名貴食材，趙估計大約損失1萬元左右。

另一位日式料理餐廳職員馮小姐表示，晚上約8時停電當刻，店內仍有很多客人用餐，「坐滿哂！」停電後有客人用手機電筒照明繼續進食。馮小姐續指，客人用膳過後都有序結帳，然後慢慢離開餐廳。

黃大仙大停電，有日式料理餐廳職員稱，當時有客人用手機電筒照明繼續進食。（梁偉權攝）

到龍光樓家人住所吃飯的黃先生指，晚上8時許一家人在飯後看電視時，突然「砰」一聲，家中所有電器全部熄掉，他起初以為家中跳掣，但走出家門才發現附近鄰居都出來查看狀況，後來始知道整座樓「停晒電」。他續指屋內太熱，加上小朋友明天要上學，於是他們未有留在樓上等待恢復供電，直接走樓梯離開。

龍光樓住客方先生則稱，停電過後在「巷仔」坐了一會，惟實在太熱，「坐坐下唔對路，頂唔順」才下樓了解狀況。家住13樓的黃小姐則稱，自己剛健身完，回家才發現大廈漆黑一片，現時不能洗澡「極度辛苦！」她又說幸好已屆100歲的母親現時在老人院居住，不然停電一刻「實嚇死佢！」

事發今晚8時許，多名網民在社交平台表示，黃大仙及慈雲山一帶有多座住宅大廈及商場突然停電，或發現電燈「閃咗一下」，包括黃大仙下邨、黃大仙中心、現崇山及美東邨等。消防自晚上8時起的半小時內接獲最少5宗困𨋢報告；警方亦於晚上8時許接獲市民報案，指黃大仙東正道全條街的街燈及交通燈熄滅，警員到場指揮交通，並召中電人員及交通燈維修承辦商到場跟進。

黃大仙一帶6月12日晚上大停電，有住宅大廈地下大堂漆黑一片，只能靠強力電筒照明。（梁偉權攝）

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