海關搗八鄉村屋私煙倉　檢110萬支香煙包括「白牌煙」拘2男

香港海關昨日（12日）於元朗八鄉一帶進行反私煙行動，在一間村屋內檢獲約110萬支未完稅香煙，其中8.68萬支為「白牌煙」，佔總數約7.5%，香煙總值約520萬元，應課稅值約380萬元，並拘捕2名本地男子。



香港海關在一間村屋內檢獲約110萬支未完稅香煙。（黃偉民攝）

被捕男子被蒙面帶走。（黃偉民攝）

稅收罪案調查第二組高級調查主任黃俊維陳述案情，指海關昨日上午在元朗八鄉一帶反私煙行動，突擊搜查一間村屋，在上址其中一個房間內檢獲約110萬支未完稅香煙及其包裝膠袋，又在屋外檢獲一輛懷疑用作派送私煙的輕型客貨車。經調查後，海關拘捕屋內2名男子，分別為43歲及33歲，報稱從事運輸業，二人分別負責包裝及運送私煙，海關相信行動已經成功瓦解一個活躍在元朗一帶的私煙集團，相關集團已活躍至少一個月。

海關發現不法分子利用偏僻的村屋收藏私煙，以民居作掩飾，企圖逃避海關的追查。海關會繼續調查私煙的來源，不排除會有更多人被捕，同時會繼續積極主動出擊，全方位打擊各層面的私煙活動。

海關拘捕2名本地男子。（黃偉民攝）

海關重申，根據《應課稅品條例》任何人若處理、管有、銷售或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬及監禁2年，市民可致電海關24小時熱線 2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵賬戶或網上表格舉報懷疑私煙活動。