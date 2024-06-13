烏溪沙流浪牛涉滋擾遭麻醉帶走　義工批無理　漁護﹕合適方法捕捉

經常於西沙路十四鄉一帶出沒的5隻流浪牛「五福」，其中一隻母牛「羅蘭姐」前日（11日）疑走近烏溪沙市區，被漁護署人員用麻醉槍捉走。有牛牛組織批評漁護署無理捉牛，雙方一度僵持兩小時，驚動警方到場。漁護署回覆查詢時指，是在接獲投訴後巡查，發現有關黃牛正走向烏溪沙，或對當區造成滋擾，故按現場情況及在獸醫協助下，以合適方法捉牛，將會與相關人士保持聯絡。



事發於前日（11日）下午，涉事母牛「羅蘭姐」被漁護署人員捉走。（讀者提供）

據了解，被捉走的母牛「羅蘭姐」年逾10歲，與另外4隻流浪牛並稱「五福」，多於十四鄉一帶出沒。西沙路牛牛守護隊負責人吳小姐稱，過去兩年一直與漁護署溝通，由於署方不批准牛隻前往烏溪沙一帶，故其組織、另一動物組織「十四鄉牛牛」、輋下村姓李村長等，均會不定時「趕牛」，以防牠們走至漁護署不批准的地方。

前日下午4時許，據悉「羅蘭姐」走至烏溪沙帝琴灣對開年華路時，被漁護署人員用麻醉槍捕捉。吳小姐等人聞訊趕至，一度與漁護署人員僵持，並報警求助。約兩小時後，傍晚6時許才散去，最終漁護署將牛隻帶走。吳小姐稱，「羅蘭姐」當時並非出現在漁護署不批准的地方，批評署方無理捉牛。現時漁護署正與輋下村李村長商討如何處理「羅蘭姐」。

事發於前日（11日）下午，事件驚動警方到場。（讀者提供）

根據現場相片及影片可見，被捉黃牛倒地後，由漁護署人員抬上車運走。現場有大批警員、漁護署人員及牛牛組織等人，有人高呼：「羅蘭姐畀人帶走咗喇，不合法地被捕！濫權呀！流浪牛冇傷冇痛冇病，唔知犯咗咩事竟然咁樣畀人捉走！亂咁用麻醉藥呀！」

事發於前日（11日）下午，牛牛組織人士及附近街坊，一度與漁護署人員對峙。（讀者提供）

消息稱，漁護署並無劃分一個特定範圍限制牛隻出沒，但會根據實際情況及接獲投訴而行動。一般情況下，會將牛隻放回原本生長的地方。

漁護署表示，近日接獲投訴，指有流浪牛經常離開十四鄉，進入烏溪沙市區，其中部分牛隻更曾走至馬鞍山公園和附近一屋苑，甚至走上馬路，影響道路使用者及牛隻本身的安全。署方遂派員到有關地點視察，前日（11日）下午，於馬鞍山年華路發現一頭成年雌性黃牛，牠當時正走向烏溪沙，可能對當區造成滋擾。

根據《動物羈留所條例》（第168章），凡任何動物被發現在無人管束下自由走動，而任何人員認為相關動物看似迷途或正造成損害，人員可捕捉相關動物，並將其羈留在任何方便的地方。故此，署方人員按當時現場情況，在獸醫的協助下，以合適的方法捕捉該黃牛，並帶往署方轄下行動中心。現時該黃牛情況良好，抵達中心後亦能自行進食。

漁護署續指，人員會繼續留意有關情況，並與十四鄉居民和其他相關持份者保持聯絡，以防再有牛隻進入馬鞍山市區。