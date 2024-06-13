警破3宗電騙案涉款逾$150萬　16歲學生及39歲孕婦涉上門收錢被捕

警方偵破3宗「猜猜我是誰」電話騙案，拘捕一名16歲男學生及一名39歲孕婦，他們分別與5月至6月發生的3宗電騙案有關，涉款逾150萬元。警方表示，受害人均為長者，年齡介乎77至89歲，案中騙徒徉裝成長者的家人，訛稱自己被捕，要求大量保釋金；而電騙集團則用金錢利誘一些特定人士，包括家庭主婦及學生上門收取騙款，從而令受害人減低戒心交出騙款。



警方偵破3宗電騙案，拘捕一名男學生及孕婦，檢獲一批證物。（陳浩然攝）

行動中，一名16歲男學生及一名39歲孕婦，涉上門收錢被捕。

西區警區刑事調查隊第六隊督察黃啓琛表示，警方在5月至6月分別接獲一名77歲老翁及89歲老婦報案均指收到不明來電，而騙徒則在電話中徉裝為其家人，並訛稱自己因刑事案被捕拘留，需要大量保釋金。其後，騙徒安排同黨到受害人住所收取騙款，兩名受害人不虞有詐，分別將11萬及112萬的港幣、人民幣交付到騙徒手上，直到與家人透露事件後，才得知受騙。

西區警區刑事部人員翻查大量閉路電視及深入調查後，成功鎖定兩名上門收騙款的成員。警方昨日（12日）採取行動，分別於銅鑼灣及天水圍拘捕一名16歲男學生及一名39歲孕婦，其中該名被捕孕婦同時牽涉一宗5月13日在將軍澳發生的電騙案，她當時亦擔任上門收款的角色，騙取約28萬元；黃啓琛續指，兩名被補人現場被扣留調查，警方將繼續調查兩人是否牽涉更多騙案及騙款去向。據了解，被捕人收取約500至1000元報酬。

行動中，一名16歲男學生及一名39歲孕婦，涉上門收錢被捕。

西區警區刑事部總督察盧建邦稱，案中電騙集團用金錢利誘一些特定人士，包括家庭主婦及學生上門收取騙款，從而令受害人減低戒心交出騙款，案中有長者被騙去畢生積蓄。盧建邦續指，雖然被捕人士角色只負責上門收錢，但警方會針對這類型的騙案向法庭申請加刑。另外暑期將至，家長也應教導子女，避免他們被不法之徒利用。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

電騙集團用金錢利誘一些特定人士，包括家庭主婦及學生上門收取騙款，從而令受害人減低戒心交出騙款。（陳浩然攝）