有片︱的士乘客疑遭司機扑爆頭　由爭執變搭膊頭　最終兩人同被捕

油麻地有的士司機與乘客爆衝突，《香港01》接獲讀者提供影片，可見該名男乘客疑遭人以硬物扑頭，血流披面，上衣染血，光頭司機則手持疑似「千斤頂」的硬物，顯得氣憤。兩人在街頭對峙爭論，引起大批途人圍觀及熱議：「就算乘客唔啱，你都輸梗㗎啦」、「拳頭交咪算囉，你擸架生」、「向香港犯事邊有得走㗎」。後來兩人僵持的局面有所緩和，男乘客更主動「搭膊頭」、「咬耳仔」，司機亦有微微點頭，未知是否想和解，但最終有西裝男途人報警，兩人俱被接報到場調查的警員拘捕。



男乘客雙手叉腰爆粗，狂鬧施襲的士司機。（讀者提供影片截圖）

事發於今（13日）晚9時許，現場為彌敦道509至511a號彌敦道大樓對開，據報一名年約40歲男乘客，被一名年約70歲的的士司機用硬物襲擊頭部。救援人員接報到場，發現男乘客頭破血流、手部亦有受傷；而的士司機亦報稱腰痛要求就醫，兩人由救護車送往廣華醫院治理。警方以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕的士司機；男乘客則因「普通襲擊」罪被捕。兩人爭執及動粗的原因仍有待調查。

從讀者提供的片段可見，的士停泊在路邊，涉事兩人已下車及在街頭對峙。灰衫男乘客頭破血流、雙手叉腰，白衫光頭的士司機則手持懷疑是千斤頂的硬物，兩人爭論不休，其間有人不斷爆粗「X你老X，搞乜X呀而家！」、「係咪仲想打先？」

男乘客主動搭的士司機膊頭。（讀者提供）

其時途人眾多，不少人駐足圍觀及出言勸喻：「你冧（殺）埋佢仲大獲呀，阿伯你收聲啦，你有理據又點呀，而家你擸架生打人呀！」亦有一名穿西裝男途人上前調停，並報警求助。

另一片段則顯示，男乘客主動搭的士司機膊頭，又曾「咬耳仔」，疑嘗試和解，有途人指「已經報咗警，唔好走，等警察嚟」。未幾，有持盾警員到場調查，男乘客一度情緒激動，被警員喝止「坐低！」並被救護員帶上救護車作初步包紥。