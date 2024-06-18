半歲男嬰暫托嬰幼園　離奇腦出血恐留後遺症　父憂受虐報警求真相

喜獲麟兒，原是舉家齊慶；但對於雙職父母梁氏夫婦來說，笑顏僅維持短短半年，直至6個月大愛子「噴射式」嘔奶，前路便一片迷茫。因夫婦二人為口奔馳，月前將愛子暫託九龍灣一間嬰幼園，詎料愛子於園內待了一個上午後，突然嘔奶、四肢乏力及面色蒼白，送院後發現右腦及眼底出血。在醫院排除基因問題後，醫生不排除他曾被猛力搖晃或受撞擊致傷，梁氏夫婦質疑愛兒在園內遇事或受虐，決定報警追查，奈何園內竟無「天眼」，迄今真相未明。稚子恐留有後遺症，梁父既心痛又自責：「我好內疚，點解會係我哋BB？」



社署指，社工已接觸涉事家庭作跟進，並派員突擊巡查涉事幼兒中心，以確保其營運符合註冊要求及受托兒童獲得適切的照顧。警方則指案件暫列虐兒案，暫無人被捕。



六個月大的男嬰「圓圓」，5月17日離開嬰幼園後，出現嘔吐、昏睡、無力症狀，需要送院急救。（陳麗娟攝）

居於沙田的梁先生及太太為雙職父母，在太太產假結束後，苦覓社區資源照顧6個月大愛兒「圓圓」。礙於家中空間狹小無法聘請外傭，過往又曾發生社區保姆涉虐兒案，夫婦思前想後，決定找一間有規模及經驗豐富的嬰幼園暫託愛兒，惜沙田區的院校爆滿，只好選擇位近工作地點的九龍灣德福嬰幼樂園。

5月17日早上8時15分，梁先生如常將圓圓交托嬰幼園照顧。院校早上約11時半致電梁太太稱，圓圓嘔奶，懷疑嗆奶，對圓圓拍背「掃風」後有紓緩。中午12時，梁先生到校接圓圓時，他雖表面無傷痕，但再次嘔奶，且面色呆滯蒼白、四肢及頸部無力並昏睡，「要扶住條頸抱住佢，先支持到成個人」。梁先生心感不妥，立即將圓圓送往威爾斯親王醫院急症室。

▼圓圓留醫時情況▼



醫生診斷非普通嗆奶 腦部及眼底出血

圓圓抵院時狀況並不理想，血含氧量僅約80％，隨即被分流為最緊急，約7至8名醫生聚集急症室進行急救，慶幸圓圓狀況恢復正常，並送到兒科病房觀察及休息。留醫一周期間，圓圓每次飲奶後，都會噴射狀吐出。醫生認為非普通嗆奶，立即為圓圓進行電腦掃描及磁力共振檢查，發現其右腦前方及眼底均有出血。

醫生分析表示出血現象原因有三，一是被大力搖晃，二是意外跌倒而頭部受撞擊，兩者均需巨大能量方可造成，三是凝血因子缺乏，屬基因問題。出於對校方的信任，梁先生起初更傾向是基因問題，為圓圓做了一系列DNA檢查後排除基因問題。

圓圓被送到嬰幼園時精神奕奕，但離開時卻嘔奶、全身無力及昏睡，需要送院急救，幸現時狀況穩定，但後遺症未明。（陳麗娟攝）

醫生懷疑圓圓曾受撞擊或搖晃 父報警求助

梁先生又回想與妻子在家照顧圓圓時，沒作出任何暴力動作，早上送校時圓圓精神奕奕，有和自己點頭揮手，質疑是否他在校內遇事受傷。雖然醫生曾代為向校方了解，獲回覆指圓圓在校內沒受到撞擊或搖晃，但梁先生擔心有人隱瞞實情，故接受醫生建議，報警求助。同時，醫生亦聯絡社工啟動保護兒童機制，經社工一系列調查後排除梁先生及太太的嫌疑。

警方接獲報案後，將案件暫列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。沙田警區刑事調查隊人員接手，隨即向校方要求索取閉路電視片段。據梁指，校方稱只有大門設有閉路電視，拍下梁先生將圓圓交托當值老師的畫面，但照顧圓圓的地方則沒有閉路電視。

校內無閉路電視 警方坦言難作指控

「警察都好坦白講，要指控佢哋有人可能虐待BB，或者疏忽照顧BB都相對困難，我哋聽到呢度時，我同太太都感到有啲無奈」。目前，警方只能參考環境證據，例如老師們的口供、醫療報告等進行調查。案件至今陷入膠著，暫時無人被捕。

圓圓遭遇如此大的創傷，校方卻僅以沒有閉路電視作回應，「就用一個簡單理由，去回應我哋家長嘅疑問」，對此梁先生難以無法接受。《香港01》記者就事件致電校方查詢時，接線學校職員以一切交由警方處理為由，概不回應。記者亦有向校方發電郵查詢，截稿時未獲回應。

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日後恐影響智力發展及視力 家人內疚憤怒

「我小朋友點解咁細個就受到呢啲傷害，佢本身係一個咁健康，隻眼仔正正常常睇到嘢小朋友，點解無端端就睇得唔好。」梁先生心痛道。圓圓接受左眼視力檢查時表現正常，但對檢查右眼會閃避及抗拒，醫生相信有一定程度視力受損；而他留醫一周，需要接受抽血等，四肢都被針頭刺到瘀青，夫婦及外婆心痛不已，「好內疚，點解係我哋BB呀?」

圓圓情況穩定後獲准出院，每周需要覆診，其腦內血塊會慢慢被吸收，所幸沒有出現血壓高或抽筋現象。醫生坦言現階段難以判斷有何後遺症，需時觀察，但不排除日後會出現智力發展問題以及更嚴重的視力受損。

圓圓後遺症尚且未明，但似乎已留有心理陰影，每晚不能安睡，梁先生指﹕「作為家長，覺得佢相對無咁多安全感，以前一覺瞓天光，而家其實一晚醒三至四次，係講緊扎醒。」梁先生及太太對懷疑存在的施虐者感到憤怒，「我哋冇一個實質證據，證明學校有施虐者，但希望如果呢位施虐者見到影片時，可能要自己反省一下自己。」

梁先生抱着半歲大愛兒圓圓，他坦言對於圓圓離奇受傷一事，與妻子均感到內疚。（陳麗娟攝）

雙職家庭育兒難 梁父嘆政策未完善

事發後，梁先生一家難以信任外人，認為育兒工作不能假手於人。外婆暫需辭去工作，專心照顧圓圓。梁先生對案件能否有結果不抱太大期望，但不想事件不了了之。他希望以圓圓一事警醒其他家長，多關注幼兒在校情況，避免再發生類似事件。

他亦提到，政府鼓勵生育，但雙職父母難以兼顧育兒，只能依賴外人照顧，例如外傭、社區保姆、幼兒中心。然而，他質疑政府對此類機構或相關人士缺乏監管，相應措施未完善，導致虐兒事件頻生，還望政府多加關注。

社署發言人回覆查詢指，社署正跟進有關個案。社工已接觸有關家庭，並會召開多專業個案會議，為有關兒童制訂合適的福利計劃及作出跟進。

社署根據《幼兒服務條例》（第243章）、《幼兒服務規例》（第243A章）及《學前機構辦學手冊》所訂明的要求規管為三歲以下幼兒提供照顧服務的幼兒中心。有關法例及手冊已訂明幼兒中心須保護兒童免受虐待。社署在得悉有關事件後，已派員到涉事幼兒中心進行突擊巡查，以確保其營運符合註冊要求及受托兒童獲得適切的照顧。涉事中心亦已應社署要求，就事件提交「特別事故報告」。社署會繼續監察該中心的服務情況，並作出適切的跟進。

警方表示，於5月21日晚上接獲一名34歲男子報案，指懷疑其六個月大的兒子受到不恰當對待。經初步調查，案件暫列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，交由沙田警區刑事調查隊第六隊跟進，案件仍在調查當中，暫未有人被捕。