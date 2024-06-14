荃灣大塞車多個小時　疑早上車禍導致　九巴龍運服務一度受影響

今早（14日）約11時許，荃灣路往九龍方向、荃灣體育館對開發生3車相撞意外，涉及貨車、私家車及的士，其中涉事的士被撞至四輪朝天，致荃灣一帶大塞車長達約5小時。運輸署於下午約4時40分表示，受交通意外影響，荃灣多個路段交通仍然繁忙，包括荃灣路（往屯門方向）、青荃路（往荃青交匯處方向）、荃青交匯處、楊屋道（來回方向）、橫龍街及荃灣路（往青衣／葵涌方向）；呼籲市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

九巴及龍運亦表示，受早前荃灣路交通意外影響，德士古道及楊屋道一帶交通擠塞，九巴及龍運途經該路段的巴士路線服務會受影響。乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466、龍運顧客服務熱線2261-2791，或使用九巴及龍運網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

至下午5時許，荃灣一帶交通，以及九巴和龍運的服務陸續恢復正常。



荃灣一帶交通擠塞。（Spl Yan／車cam L－香港群組）

另有照片顯示，青衣往荃灣方向的青衣北橋（青荃路）車輛大排長路。有網民表示，在荃灣一帶塞車時間以小時計，亦有人稱附近疑實施交通管制，「好多交通燈都熄晒」，有警員指揮交通。

荃灣大塞車，青衣北橋（青荃路）由青衣往荃灣及葵芳方向車輛大排長龍。（珀麗灣快樂群組fb/Hugbabu Hugbabu）

運輸署表示，以下路段的交通現已恢復正常：

–荃灣路（往屯門方向）

–青荃路（往荃青交匯處方向）

–荃青交匯處

–楊屋道（來回方向）

–橫龍街

–荃灣路（往青衣/葵涌方向）

▼ 荃灣路三車相撞 ▼



荃灣路發生3車相撞，涉事的士被撞四輪朝天。（網上圖片）