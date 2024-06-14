海關機場拘法國抵港外籍漢　揭行李毛公仔藏$550萬可卡因

海關在機場破獲一宗航空旅客販毒案，昨晚（13日）透過風險管理，揀選一名由法國巴黎出發、經卡塔爾多哈抵港的外籍男旅客作清關，利用X光機檢查其手提行李時，發現影像有可疑，打開檢查後發現3隻內藏粒狀物體的毛絨玩具，玩具有重新封口痕跡，經檢驗後證實該批粒狀物體對可卡因呈陽性反應。該名46歲男子隨即被捕，他報稱裝修工人。海關檢獲262粒、共重約6公斤懷疑可卡因，總值550萬港元。經初步調查，相信被捕男子留港期間會在尖沙咀一間酒店逗留3日2夜；該批毒品或會流入本地市場。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。



海關在被捕男子的行李箱內，發現3個內藏粒狀可卡因的毛絨公仔，毒品總值550萬港元。（王譯揚攝）

海關表示，隨航班恢復，訪港旅客增加，海關留意到航空旅客販毒案有上升趨勢，故將適時調整策略，根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關，從源頭打擊毒品流入本港。海關提醒，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。