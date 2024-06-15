石塘咀大廈爆水管波及地舖　商戶著水務署閂掣　停水4日居民叫苦

位於石塘咀皇后大道西425G-425Z號的永華大廈，其中WX座及YZ座於天井共用的喉管早前爆裂，出現滲水情況，波及地下麵舖及珍珠奶茶舖。大廈法團原定安排工人於明日（16日）到地下麵舖及附近一藥材舖加裝喉管解決問題，惟商戶雙雙拒絕，更因滲水問題致電水務署要求關閉大廈水掣，令兩幢大廈自周二（12日）起暫停食水供應，至今（15日）已停水4日，一眾居民苦不堪言。現時居民需要自行擔水桶到地下消防栓取水，以及到鄰近體育館洗澡。不少年老居民直斥店舖自私，大呻「要啲跛下跛下嘅嚟攞水，無人性㗎！」大廈法團正與相關店舖磋商，麵舖終表示願意合作，惟藥材舖仍然拒絕。《香港01》正向水務署就事件查詢。



石塘咀永華大廈WX座及YZ座於天井共用的喉管早前爆裂，出現滲水情況。（黃偉民攝）

涉事大廈天井位置爆水管，出現滲水情況，地下麵檔及珍珠奶茶舖均受影響及發生水浸，有街坊指珍珠奶茶舖水深一度高達三吋。大廈法團日前出通告交代事件，指地下一間麵舖因大廈天井滲水入舖，要求法團處理。法團亦議決通過天井更換水喉的報價，並獲水務署同意給予一星期時間處理，法團原定安排維修工人於本周日（16日）維修。

大廈立案法團早前出通告指，WX座地舖X後座地下一間麵舖於本周三（12日）晚起稱，因大廈天井滲水入舖，要求水務署關閉大廈水掣。（讀者提供）

可是，由於涉事喉管連接著地下麵舖及附近一間藥材舖，故工人需要進入麵舖及藥材舖才能更換喉管。早前法團曾聯絡兩店負責人商討維修事宜，最初麵舖舖主表示需要考慮，但其後反對方案。其後，舖主見水浸入舖頭，所以要求水務署關閉大廈水掣，導致WX座及YZ座兩棟大廈暫停食水供應，過百居民無食水及沖廁水。同時，藥材舖亦表示拒絕讓工人進入舖內加裝喉管，令事件一度呈膠著狀態。

現場炭石塘咀永華大廈其中WX座及YZ座，爆水喉波及地下一間麵舖。（林澤鋒攝）

街坊需帶水桶擔水回家 到體育館洗澡 居民感煎熬

有街坊指，WX座及YZ座兩棟大廈1至7樓已暫停所有食水供應，至於7樓以上住戶則只可透過天台水缸的儲水維生，惟有YZ座7樓以上居民表示現時他們已沒有食水供應。工程遲遲未能開始，水務署亦未有告知何時會重開水掣，令一眾居民叫苦連天。

過去4日，居民需要帶水桶到樓下消防栓擔水回家，以及對面石塘咀體育館洗澡。受影響的兩座大廈主要為長者及婦孺居住，居民馮女士向《香港01》記者訴苦，指每日「（擔）十幾廿幾桶水，腰骨痛呀陰功！」，昨日更擔了15桶水回家，直斥涉事店舖「逃避問題」：「成幢大廈幾百人就你一個人, 啱唔啱先？」

有手持枴杖的居民說：「我係獨居長者，攞一樽水、一樽水做嚟做咩啫？前兩晚我差啲喺度跌死呀！好跣呀地下，好唔方便呀！」有街坊加入怒斥：「要啲跛下跛下嘅嚟攞水，無人性㗎！」有不願透露姓名的居民向《香港01》透露，對沒了期的等待感到十分煎熬，直言「捱唔住」，今日（15日）將會返回內地暫住「避難」。

居民需要帶水桶到樓下消防栓擔水回家。（林澤鋒攝）

水務署著法團自行與店舖磋商 經溝通後望今日內解決問題

YZ座居民黃先生曾致電水務署投訴，惟對方指不能讓漏水問題持續，浪費食水，當局有權關閉水掣。黃生估計水務署不知道關水掣後，有大量居民無水用。另外，他指水務署曾表示大廈屬私人物業，著法團自行與店舖磋商。據黃生了解，法團曾與兩間店舖磋商，但至今仍未有結果，法團正研究其他解決方案，估計不排除可能「搞到打官司」。

居住在YZ座的黃先生表示曾致電水務署投訴，惟對方指不能讓漏水問題持續，浪費食水，當局有權關閉水掣。（林澤鋒攝）

WX座法團主席楊先生指，法團要求入要進入藥材舖，舖位業主表示同意，惟作為租客的藥材舖拒絕。他形容事件「影響到好多人」，法團或會聽取區議員意見，出律師信及申請禁制令解決問題，但擔心事件會擾攘數日，甚至數星期。他指今日與水務署溝通看似有轉機，希望可以今日內解決問題。 對於早前水務署用關閉水掣去處理，楊生表示「好無奈」。

法團張貼供水安排。（林澤鋒攝）

麵舖同意工人入內維修水喉 藥材舖至今仍拒絕合作

今早麵舖老闆娘到場了解情況，她表示與法團商量過後，允許工人入內維修水喉。不過據街坊所指，現時藥材舖仍然拒絕讓工人入內維修，因要搬走倉庫內大批貨物。麵舖老闆娘指，曾打算改動喉管，嘗試不經過藥材舖，但又擔心改喉管會影響食牌，故需要先向食環署查詢。《香港01》記者曾向藥材舖查詢，但職員表示負責人不在，不便回應。同時，《香港01》正向水務署就事件查詢。