有片｜1日3黃雨　大埔屯門居民拍片直擊暴雨強風﹕今日過咗1000年

本港今日（15日）下午5時50分再度發出黃色暴雨警告，為今日第三次。天文台指，一道強雷雨帶正橫過本港，並帶來大驟雨、雷暴及猛烈陣風。在下午6時15分左右，流浮山錄得每小時約115公里的猛烈陣風。天文台提醒市民如身處室外，立刻到安全地方躲避。



根據天文台於6時45分的雨量計及雷達數據顯示，過去一小時的雨量以新界區最為高。大埔及屯門區有不少居民均拍片上載至社交平台Facebook，形容雨量及風力驚人，堪比八號風球，可見暴雨下視野嚴重受阻，樹林被強風吹至東歪西倒，網民紛紛稱「琴日過咗500年！今日過咗1000年！好似去咗水簾洞咁！」、「吹到個人郁架（㗎），有遮都行唔到」、「停燈位，車都吹到左右郁」。



天文台雨量圖。（天文台網頁）

有大埔區居民指該區大風大雨。（大埔人大埔谷fb）

有大埔的網民在傍晚6時許指，「而家大埔正被狂風暴雨吹襲，勁過十號風球，我屋企要lock實所有窗戶先安全咋，好得人驚」，又形容「琴日過咗500年！今日過咗1000年！好似去咗水簾洞咁！」

屯門區同樣雨勢強勁，「吹到個人郁㗎，有遮都行唔到」、「似9號風球多喎」、「啲雨係打橫飛架（㗎），打到埋個窗度都啪啪聲」、「超大雨，吹到我以為有人敲門」；亦有人戲謔稱﹕「我哋已經一齊經歷過千年了」。

屯門區同樣橫風橫雨。（良景居民fb）

屯門區同樣橫風橫雨。（良景居民fb）