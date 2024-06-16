涉將仿製藥扮正牌外銷全球60國　海關拘4女檢$8000萬貨包括壯陽藥

海關瓦解兩個走私藥物集團，並搗破其包裝及儲存中心，揭發不法分子涉將仿製藥扮正廠藥，郵寄賣至逾60個國家，當中包括大量壯陽藥、抗抑鬱藥、寵物藥等，大部分生產地來自印度。人員拘捕4名女子，當中3人為外籍，兩人來自俄羅斯、一人來自菲律賓；而檢獲藥物共約140萬粒，市值達8,000萬元，為海關在單一行動中，檢獲最多受管制藥物及藥劑製品的行動。海關表示，由於兩個走私集團的犯案手法十分接近，現正調查兩者是否為一個大型集團旗下的分支，不排除會有更多人被捕。



海關搗破兩個走私藥物集團，檢獲140萬粒懷疑受管制藥物，近一半為壯陽藥，市值8000萬。（馬耀文攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任康恩表示，海關於今年5月起開展「雷鳴行動」，率先於機場截獲一個空運至意大利的郵包，內藏22粒受管制的壯陽藥。海關有組織罪案調查科經深入調查、情報分析及翻查大量閉路電視片段後，成功鎖定兩個走私藥物集團，並發現兩個集團分別位於梅窩、新蒲崗的走私藥物包裝及儲存中心，亦發現兩個走私集團的犯案手法相當接近，都會派員到包裝及藥物儲存中心提取藥物，再將藥物送到不同郵政局進行郵寄，寄到世界各地超過60個不同國家。

海關經超過一個月的深入調查，首先在本月（3日）瓦解一個位於梅窩的走私藥物集團，當日人員在梅窩，拘捕一名在剛從郵政局寄出藥物的外籍女子，再將她帶到一個距離梅窩市中心兩公里的村屋作搜查，檢獲60萬粒走私藥物，當中包括受管制藥物；同日亦在大嶼山䃟石灣附近，拘捕一名負責運送該批藥物的本地女子。

康恩續稱，海關人員亦於昨日（15日）瓦解一個位於新蒲崗的走私藥物集團，首先拘捕一名在尖沙咀郵政局寄出藥物的外籍女子，及後將她帶到新蒲崗一工廠大廈的「劏房」單位進行搜查，檢獲約80萬粒懷疑走私藥物，當中包括第一部毒藥，之後亦當場拘捕一名看管倉庫的外籍女子。4名被捕女子（38至54歲）涉嫌「企圖輸出禁運物品」及「管有第一部毒藥」；梅窩兩名被捕女子獲准保釋候查、另外新蒲崗兩名被捕女子則繼續扣查。

海關發現兩個集團的犯案手法相當接近，都會租用單位作為走私藥物的儲存及包裝中心；亦會利用外籍人士進行包裝藥物及郵寄的工作；甚至在倉儲方面，藥物的分類及擺設都十分接近，而所檢獲藥物大部分的生產地都來自印度。康恩續指，經調查後發現這批藥物抵港後，會分別被運到梅窩及新蒲崗的儲存中心，集團會按需求將藥物拆裝放進郵包，再由集團成員把藥物送到不同郵政局郵寄至外國。由於兩個走私集團犯案手法相當接近，海關會繼續積極調查，兩個集團是否同屬一個大型集團旗下的分支，不排除會有更多人被捕。據了解，兩個集團運作不超過三個月。

行動中，海關拘捕4名女子；揭發集團成員以郵寄方式，將藥物寄送至世界各地逾60個國家。（馬耀文攝）

「雷鳴行動」為海關在單一行動中，檢獲最多受管制藥物及藥劑製品的行動，所檢獲的藥物數量在近年來說相當罕見。康恩表示，是次所檢獲的藥物有一半是壯陽藥，而其他種類則是抗抑鬱藥、精神病藥物、止痛藥及寵物藥等等。海關亦發現大部分都是仿製藥，即含有專利藥物的仿製品，來貨價只是正價藥物的五分之一，不排除走私集團會以正廠的價錢販賣藥物謀牟取暴利。

康恩稱，兩個集團都會對原裝藥物進行包裝再包裝，目的是掩蓋其來源地，集團成員亦會將藥物原裝盒拆開，只將排裝藥物寄出，一方面可以隱藏來源地；另一方面，由於寄出地是香港所以會令消費者更有信心此外，海關亦發現兩個集團的分工都相當精細，亦採用「需要知道Need to know basis」的原則，即每個集團成員只需知道自己操作的部分，而不知其他成員的工作。兩個集團都利用遮蓋物遮掩包裝及藥物儲存中心的窗戶，大大增加海關調查的難度。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主康恩交代案情。（馬耀文攝）

海關重申，根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。此外，根據《進出口條例》任何人在沒有有效許可證下進口或出口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。