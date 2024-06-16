新義安內訌｜大埔混戰疑涉泊車問題　反黑組拘大埔黑、肥彬等12人

網上瘋傳一段發生於前晚（14日）的混戰影片，可見數十名惡漢，在大埔汀角路近海寶花園的戲棚外爆粗叫囂，並在戲棚出入口揮拳互毆，更擸戲棚旗桿施襲。據了解，事件涉及黑幫新義安「大埔黑」與「肥彬」同門內訌；惟警方當晚到場後未有發現。

警方表示，大埔警區反三合會行動組經追查後，昨日及今日（15至16日）在區內拘捕12名本地男子（18至71歲），他們涉嫌「毆鬥」，所有人正被扣查。消息稱，被捕人士包括姓蘇（71歲）的「大埔黑」及姓藍（31歲）的「肥彬」。雙方當晚疑因泊車問題爭執，結果慶祝「大王爺誕」演變成大混戰。其中3名被捕人士為「大埔黑」及其手下；其餘被捕人士則全屬肥彬及其跟隨的「哥仔」派系人馬。



至少20至30名男子，在大埔汀角路近海寶花園的戲棚外叫囂及爆粗。

長約28秒的影片昨日（15日）在網上流傳，至少20至30名男子，在大埔汀角路近海寶花園的戲棚外叫囂及爆粗，眾人越過馬路，聚集在戲棚出入口，多人揮拳互毆，甚至用戲棚旗桿施襲，有人大聲勸阻：「停手，停手啊！」

據知，當晚大埔新義安頭目「大埔黑」在上址參與活動期間，與新義安「肥彬」的人馬爭執。其後「肥彬」哥仔線人馬，召來20多人到場追打「大埔黑」；雙方人馬近年屢生衝突。而警方曾於周五（14日）晚上9時50分接獲報案，指大埔海寶花園對開，有近30人打架，報稱有人持棍及有人被打，但無人送院。警方到場時沒有發現。

眾人隨後越過馬路，聚集在戲棚出入口。

警方重申，絕不容忍任何嚴重暴力行為，也絕不容忍涉及三合會的非法活動。警方會繼續不遺餘力，以情報主導的行動全力打擊三合會社團，並會繼續加強執法行動打擊相關犯罪活動。