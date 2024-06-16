再有內地客冒雨行山一度失聯獲救　警籲出發前留意天氣及量力而為

本港天氣連日不穩，昨日（15日）天文台一日內三發黃雨，卻有人選擇冒險行山，其中4名內地女子連同2名幼童一度失蹤，幸最終被直升機救起，有驚無險。今次已非首次有內地客於惡劣天氣下行山被困，警方今日（16日）在社交平台呼籲，除同行隊友要經驗豐富、帶備適當裝備及糧水外，市民亦必須留意天氣狀況，如遇惡劣天氣切勿勉強登山。警方呼籲市民安裝警隊的「HKSOS」程式，增加保障。



政府飛行服務隊聯同水警、機動部隊、消防處聯合救援傷者，經3小時在荔枝窩成功尋回6人（邊界區少年警訊 JPC Bordist Facebook）

警方表示，昨日天氣一直不穩，行山人士若裝備及食物不充足，遇到大風大雨，隨時有可能失溫。因此沙頭角分區人員接報後，第一時間組織救援行動，聯同水警、機動部隊、消防處及飛行服務隊人員搜索。今日凌晨2時許，成功在梅子林一帶尋獲失蹤人士。

警方呼籲，市民不要單獨行山，須有經驗豐富的隊友同行；出發前緊記將行程通知親友；帶備適當裝備及糧食，亦要時刻留意天氣狀況。如天氣不似預期，切勿勉強登山，量力而為。此外，警方呼籲行山人士安裝警隊的「HKSOS」流動應用程式，除可計劃行程，亦可在緊急情況下直接聯繫999報案中心；即使身處無網絡地區，搜救人員亦可用「Signal Radar」尋找求救者。

案發於昨日（15日），一行18人相約前往梅子林露營，其中12人由鹿頸出發，其餘4名內地女子帶同2名男女童，由大埔烏蛟騰出發，原預計行程7小時，下午在榕樹凹村碼頭會合。惟12人抵達後，另6人遲遲未現身，僅收到其中一人經由微信發出的GPS位置。及至昨晚11時許，決定報案。

政府飛行服務隊派出直升機搜索，近3小時後，至今日（16日）凌晨2時許，人員在荔枝窩一帶發現6人行蹤，包括4名內地女子、一名8歲的內地女童及一名6歲內地男童，他們由政府飛行服務隊載回位於赤鱲角的總部，幸沒有受傷，隨後自行離開。

政府飛行服務隊聯同水警、機動部隊、消防處聯合救援傷者，在荔枝窩成功尋回失蹤6人。（邊界區少年警訊 JPC Bordist Facebook）

昨日天文台一日內三度發出黃色暴雨警告，亦曾發出新界北部水浸特別報告。根據天文台雨量圖顯示，昨日（6月15）北區包括大埔一帶的總雨量高達數百毫米。

而今次亦非首次有內地客於惡劣天氣下行山，其中今年5月4日中午，紅色暴雨警告訊號、山泥傾瀉及雷暴警告同時生效，警方接報西貢有兩宗行山被困，其中一行11人的內地遊客在萬宜水庫東壩行山，因大風大雨無法離開，當中7名小孩衣衫濕透，要躲進公廁躲避。幸眾人成功獲救，拒絕送院。