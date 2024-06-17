雌雄賊專吼名牌貨　機場行李輸送帶偷3篋被捕　失物值逾百萬轉售

機場警區早前接獲２名人士報案，指於6月4日外遊抵港後，無法從行李輸送帶取回其寄倉行李，他們指行李箱有大量名牌衣物及珠寶首飾。經調查後，警方於上周六（15日）拘捕兩名23歲外籍男女，並發現他們與今年2月及6月共3宗行李箱盜竊案有關，當中失物包括名牌時裝及珠寶首飾，總值超過110萬元。



兩名疑犯抵港後於行李認領大堂流連，以行李箱型號、估計在內是否裝有貴重財物。（蔡正邦攝）

機場警區刑事部署理總督察梁曉敏表示，警方經過深入調查及翻查大量閉路電視，成功鎖定1男1女，二人為情侶關係。他們抵港後於行李認領大堂流連，隨機犯案，但專吼名牌行李箱，以估計內有貴重財物，一共盜去總值超過110萬元財物。當中價值最高的失物是一件鑽石金手鐲，價值20至30萬元。另外，警方相信兩名疑犯同時涉及今年2月27日一宗行李盜竊案。

警方於上周六（15日）展開拘捕行動，並搜查二人在本港逗留期間多個處所，成功起回受害人部分失物，包括名牌衣物及珠寶首飾。此外，警方亦在住所搜獲一些寄件及轉售單據。警方將聯絡相關物流公司以追查失物。

警方亦發現2名疑犯於本年2月至6月期間有多次出入境紀錄，警方將進一步調查二人是否涉及更多同類型案件。警方相信有人因貪念而盜取行李箱，並將行李箱中貴重物品轉賣，從中獲利。

機場警區副指揮官警司沈靜芬（左）及機場警區刑事部署理總督察梁曉敏（右）呼籲市民抵埗後亦應盡快取回行李。（蔡正邦攝）

警方重申，根據香港法例，盜竊罪一經定罪，最高可判監10年。機場警區副指揮官警司沈靜芬呼籲，如有乘客在機場遺失行李箱或貴重物品，請致電3661 2036與機場警區刑事情報及支援組聯絡。建議乘客避免擕帶貴重物品，或將貴重物品寄倉；抵埗後亦應盡快取回行李，避免賊人有機可乘。警方亦繼續與機管局、機場保安及各大航空公司聯繫，減低失竊風險。