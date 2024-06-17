海關深圳灣口岸截離境私家車　揭車尾箱暗格藏1200萬元CPU拘司機

海關上周二（11日）根據風險管理原則，在深圳灣口岸揀選一輛報稱無載貨、準備離境的私家車。海關人員檢查車輛時，發現車尾箱左右兩邊、下方暗格內，藏有149包、合共596件的中央處理器，市值1200萬元，並拘捕一名男司機。海關稱，案中所檢獲的中央處理器是一批高效能及高價值的處理器，是供伺服器使用，並支援人工智能及雲端服務等，如成功運返內地將可逃稅達300萬元。



海關起獲596件供伺服器所使用的高效能中央處理器，市值1200萬元。（翁鈺輝攝）

深圳灣貨物組督察何旭翔表示，海關上周二下午根據風險管理原則，揀選一輛報稱無載貨準備離境的私家車。海關人員檢查車輛時，發現車尾箱內籠有疑似裝拆過的痕跡及有裝拆工具，其後再用X光掃瞄車尾箱時，發現X光影像出現不規則形狀，疑有收藏物，於是作出全面檢查。最終在拆開車箱內籠後，分別於車尾箱左右兩邊及下方暗格，發現一批用透明膠袋包裝的電子零件，經點算後合共檢獲149包、共596件的中央處理器，市值1200萬元，並拘捕一名51歲男司機，他現正獲准保釋候查。

該批中央處理器用透明膠袋裝載。（翁鈺輝攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊稱，案中所檢獲的中央處理器是一批高效能及高價值的處理器，經海關調查顯示是供伺服器所使用的，而且對電腦需要高效能的運算服務提供特別支援，如人工智能及雲端服務等，如該批處理器能成功運返內地將可逃稅達300萬元。

海關起獲596件供伺服器所使用的高效能中央處理器，市值1200萬元。（翁鈺輝攝）

海關相信逃稅可帶來的利潤及市場對處理器需求，是走私該批處理器的原因。何廷俊續指，涉案的車輛亦是一部高價值的私家車，相信司機想透過兩地頻繁的交通流掩蓋不法行為，及利用昂貴的私家車來減低被查驗的機會，企圖暪天過海。海關強調會繼續執法，會打擊及堵截一切走私活動。

車尾箱有裝拆工具。（翁鈺輝攝）

海關起獲596件供伺服器所使用的高效能中央處理器，市值1200萬元。（翁鈺輝攝）

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑走私活動。