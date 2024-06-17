機場貨機爆胎｜機管局：186航班延誤　北跑道下午3時45分重開

今早（17日）約7時半，一架貨機緊急折返，降落機場北跑道時爆胎，停留在北跑道上，導致其他航班受阻。機管局表示，北跑道已於下午3時45分重開，香港國際機場恢復雙跑道運作。由上午7時至下午3時，機場共處理315班客運航班，當中186班航班延誤。局方十分關注事件，按程序要求有關航空公司向機管局及民航處提交報告。



一部飛機停在北跑道近盡頭位置，引擎附近有疑似工程車停靠。（蔡正邦攝）

機管局表示，今日上午約6時，香港機場管理局收到控制塔通知，於凌晨離港的亞特拉斯 航空一貨運航班5Y4304要求緊急折返。上午7時12分，該航班於機場北跑道降落時輪胎爆裂，停留於跑道上。機上當時有5名機組人員，無人受傷。機場各相關單位隨即派員緊急處理，包括卸貨及更換輪胎。由於該貨機的油壓系統故障，所以在跑道上緊急處理的時間比預期長，北跑道於下午3時45分重開。

機管局續指，較早前該阿拉斯加貨運航班5Y4304於凌晨約4時10分從機場南跑道起飛，機管局其後收到報告，指南跑道上偵測到有疑似輪胎碎片。機管局隨即按程序進行緊急清理，並安排其他航班改由北跑道升降。清理工作於上午約6時20分完成。

涉事貨機降落北跑道時爆胎，停在跑道上未能移動。（網站Flightradar24.com截圖）

根據航班追蹤網站Flightradar24.com資料顯示，該架貨機原定於今日（17日）凌晨4時許，由香港飛往美國阿拉斯加安克拉治，貨機飛至台灣上空時，疑因液壓系統故障需折返赤鱲角機場，惟降落北跑道時卻發生爆胎事故，停在跑道上未能移動，以致影響其他航班升降，一度要以單跑道運作。

一架飛機停在機場北跑道。（蔡正邦攝）

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貨機原定由香港飛往美國阿拉斯加安克拉治，飛至台灣上空時，疑因液壓系統故障需折返赤鱲角機場。（網站Flightradar24.com截圖）