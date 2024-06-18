警破旺角毒窟拘12人　年紀最少僅17歲　檢獲多款毒品約值35萬元

警方破獲旺角一個毒窟，拘捕12名男女，包括兩名「主持」。在場檢獲不同種類毒品，總值逾35萬元。



警方拘兩人涉嫌經營毒窟。(警方圖片)

警方表示，旺角警區特別職務隊人員，昨日（17日）突擊搜查旺角道一單位，破搗一個懷疑毒窟。人員在該單位內拘捕一名51歲本地男子、及一名53歲本地女子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；6名本地男子及4名本地女子，年齡介乎17至64歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」、「未攜帶身份證明文件」及「管有危險藥物」被捕。

人員在單位內檢獲超過400克懷疑危險藥物，包括懷疑「冰」毒、懷疑可卡因、懷疑海洛英及懷疑大麻，市值超過35萬元。所有被捕人現正被扣留調查。

警員在旺角區內展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動。共巡查多間娛樂處所，包括酒吧、遊戲機中心、夜總會、桌球中心、麻將館等。(警方圖片)

此外，旺角警區行動部、反三合會行動組、雜項調查隊、西九龍總區機動部隊及特別職務隊人員，昨日（六月十七日）亦在區內展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動。行動中，人員共巡查多間娛樂處所，包括酒吧、遊戲機中心、夜總會、桌球中心、麻雀館等。