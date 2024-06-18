海關搗粉嶺冰毒倉檢1.4億元貨拘2男 揭跨國毒販擬本地煉毒後外銷
海關搗破粉嶺坪輋大型臨時鐵皮屋毒品倉，成功瓦解一個跨國販毒集團，檢獲從墨西哥來，以辣椒醬偽裝的 264 公斤的懷疑液態冰毒、350公斤懷疑化學品及一批懷疑製毒工具，案中毒品總值1.4億元。海關相信團夥打算轉移貨物，於市區工廈內設置煉毒工場，遂採取執法行動，以「販運危險藥物」罪，拘捕1名29歲本地男子和50歲外籍男子，案件將於後日（20日）在粉嶺裁判法院提堂。海關表示，這次在市內找到大批毒品，甚至發現有人在本地提煉，近年實屬少見，相信毒販擬將部分成品出口到外地，幸海關及時偵破，檢獲毒品至今仍未流出市面。
以辣椒醬掩人耳目 日用品和流通工業用化學品足建煉毒工場
今年5月，海關毒品調查科人員經過情報分析和深入調查，鎖定一個位於粉嶺坪輋的流動倉庫，懷疑有人利用倉庫作毒品的臨時儲存點，裡面藏有大批冰毒和煉毒工具。同月29日，海關人員認為時機成熟，突擊檢查貨倉，發現合共有60箱標示為辣椒醬的貨物，發現720枝包裝和招紙與市面上的「辣椒醬」，但其實「辣椒醬」的顏色和密度有異，經快速毒品測試，液體對冰毒呈陽性反應。經過點算後，720枝當中有264支，懷疑含有毒品，合共有264公斤的懷疑液體冰毒。
毒品調查第二組指揮官郭俊雅續指，案中作掩飾用的辣椒醬牌子在香港並不常見。不論真正或假冒的辣椒醬，封口和包裝皆完好無缺，但兩者顏色有著顯著差別，真正的辣椒醬為橙色、偽裝的辣椒醬像琥珀色，貌似魚露。真正的辣椒醬每支重量是均重1公斤，偽裝辣椒醬則有些微差別。
海關毒品調查科高級監督黃浩然表示，該集團打算在香港設立一個大型煉毒工廠，海關搜獲有14包、共重超過350公斤，用於製毒的化學品 ，包括28公升極易燃的丙酮、350公斤高腐蝕性的氫氧化鈉、以及10公升鹽酸等危險品。關員檢獲的數量，已超過工業儲存豁免量，稍不慎處理，將化學品置於潮濕或者密閉環境，可構成火災甚至爆炸。
關員在倉庫現場以拉曼光譜儀作測試，初步檢定該批貨品為冰毒，當時亦檢獲一批日用品，包括1個橡膜、2部抽風機、4部電磁爐、空氣清新機、大型保溫箱、煮食爐具、膠盤、膠杯、攪拌機、手套、試紙（Ph Paper）；還有，7個分別是紅色和藍色，一般用來裝廚餘或垃圾的大型垃圾桶 、4支相信是用來攪拌用途的地拖木棍。而集齊這批日用品後，可設立一個大規模的煉毒工場。
粉嶺鐵皮屋做中轉倉 伺機運出市區工廈提煉
海關調查發現，涉案的鐵皮倉庫由3月起租用，位置偏僻，相信不法分子用作中轉儲存站，將冰毒及工具「過冷河」，以求掩人耳目、逃避執法人員。倉庫設備非常簡陋，沒有特別安全設備和通風設施，外圍是由鐵皮搭成。搜查當天為大雨過後，地下充斥積水。海關表示，在該環境下儲存大量化學品，會對公眾構成十分大隱憂。
海關又指，調查相信，有海外毒販來港聯同本地毒販，在時機成熟時，轉移冰毒和工具到較早前租用一個工業單位，再設立煉毒工廠。海關成功鎖定被捕2人身份後，把握時機，採取執法行動拘捕他們。調查仍然在進行當中，海關不排除有更多人會被捕。
海關相信不法分子會將部分成品出口到外地，以謀取更大的利潤，惟暫時海關還未掌握毒品流向，仍在重點調查。是次行動已及時阻止大量冰毒由液體轉化為固體，檢獲毒品至今仍未流出市面。
「冰毒大國」墨西哥 頻頻走私到港
經過調查，該批毒品來自墨西哥，近年來冰毒的主要來源地。過去兩年，海關在墨西哥出口的貨物檢獲為數不少冰毒，毒販利用不同的走私方法冰毒，包括假裝椰子水、貝殼，混入變壓器、人造皮革等貨物裡。這些冰毒往往在物流鏈裡，已被海關截獲。至於這次在市內找到大批的毒品，甚至發現有人在本地提煉，近年實屬少見。
海關打擊任何類型的販毒活動都不遺餘力，無論在邊境或者是市內的執法。就算毒販以自以為「精明」的物流方式走私或「高明」的手法隱藏這些毒品，都會徒勞無功，結果皆難逃海關偵查。
海關﹕提煉冰毒過程危險 猶如巨型計時炸彈
雖然販毒集團運作非常細密，由進口液態冰毒、挑選儲存地點、物流，都經過周詳部署，但最後煉毒工廠尚未正式投入生產之前，已遭識破。海關要特別指出，提煉液態冰毒成為固體狀態的化學過程相當危險，若不法分子在市內設立煉毒工廠的話，猶如一個巨型計時炸彈，嚴重威脅市民安全。
國外新聞也曾報導過，有關於毒販製「冰」期間，不小心引發火災、爆炸，以致人命傷亡。海關相信不法分子十分清楚煉毒的過程和該批化學品的危險性，不法分子懂得購置保護工具，包括手套等等，在處理毒品時保護自己，但忽略和罔顧公眾安全、行為所構成的潛在傷害，十分之不負責任。
案中檢獲的相當數量的化學品，相信該由專門的供應商供應，海關呼籲有關業界，若發現可疑人士購物大量相關化學品，都應該主動向海關提供線索；製毒過程會釋放刺鼻氣味，若市民聞到尤其帶有酸性的刺鼻氣味，應提高警覺。有任何懷疑時，都應該即時舉報。面對不同販毒罪行，海關除加強口岸和市內的執法，也會繼續與本地和海外的執法單位和物流業界保持緊密聯繫，在源頭打擊販毒活動，配合財富調查，追蹤販毒集團資金流向。海關也會針對部署毒品走私趨勢，適時與內地和海外的執法單位採取聯合行動，提升執法成效。
海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。
市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。