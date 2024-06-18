黃大仙私家車衝路障　警揮棍扑車窗　制服神智迷糊司機及起獲毒品

黃大仙今晚（18日）發生懷疑藥駕案。晚上9時許，警方東九龍區衝鋒隊於鳳德道往蒲崗村道設置路障期間，一輛本田私家車突然無視警方停下要求，直接駛離路障。警員隨後成功於交通燈前截停私家車，作出警告無效後，以警棍擊碎車窗，並將司機制服。現場消息指，司機神情有異，迷迷糊糊，懷疑藥駕，警方及後召緝毒犬到場搜尋車內有否可疑品，並將司機鎖上手銬，帶署調查。然而，初步得悉被捕男子的快速口腔液測試為陰性，酒精測試亦為零度，但在被捕人車內起獲上千支懷疑私煙、及小量「K仔」毒品。警方正深入調查事件。



▼讀者片段．警員揮棍扑爛車窗制服一刻▼



《香港01》接獲讀者片段，當時該輛銀色私家車被3名警員截停包圍，從旁警員不斷敲打車窗，大聲喝令「司機，打開車門！」、「警告你，開車門！」，惟車內司機拒絕遵從，擾攘一分鐘，其中一名警員亮出警棍，終將車窗扑碎，伸手從車內開門，司機疑曾試圖反抗，警員大喝「出嚟呀」，並將司機帶離私家車。

警員亮出警棍，終將車窗扑碎，伸手從車內開門，將司機制服。 （林振華攝）

警方指，被捕男司機姓莊，36歲。其酒精測試為零度；快速口腔液測試為陰性。警員在其車上起獲小量氯胺酮、以及7條、約1,300支未完稅香煙。莊男涉嫌「藏毒」、「管有未完稅物品」及「未服從警務人員交通指示停車」被捕，現正被扣留調查。

此外警方證實，由於在莊男在路障前形跡可疑，未有按警員指示停車，繼續行駛，故曾用警棍敲打莊男的私家車並將其制服。