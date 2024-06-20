天水圍18歲女遭Tesla撞飛　留醫兩日不治　學校：非常傷痛

本周一天水圍發生嚴重車禍，被Tesla電動車撞倒的18歲張姓少女，留醫兩日延至昨日（19日）下午宣告不治。張女是應屆中學文憑試考生，其就讀學校得悉事件感到非常傷痛，正向死者相熟同學提供輔導服務。



事發於周一（17日）下午1時06分，27歲姓鍾男子駕駛Tesla電動車，沿天福路往流浮山方向行駛。途至港鐵天水圍站對開時，撞到18歲姓張女途人。傷者被送往到屯門醫院搶救，情況一直危殆，延至昨日（19日）下午1時30分宣告不治。

涉案的男司機被暫控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件昨日在粉嶺裁判法院提堂。

傷者倒臥路中，由救護員即場治理後，送院搶救。（黃小布 / 車cam L（香港群組））

死者在屯門仁愛堂陳黃淑芳紀念中學讀中六，是應屆DSE考生。該校副校長陳家俊回覆《香港01》查詢稱，張同學於昨日離世，校方深表傷痛。他指，學校於車禍翌日知道事件，昨日他與校長曾到醫院探望，在床邊予以慰問和鼓勵，可惜返回學校後即接獲張女撒手人寰的消息。

陳副校續指，張同學成績中上，喜歡發掘新事物，深受同學和老師喜愛。校方昨日已即時聯絡與她較相熟的同學，提供情緒支援，同時今日亦會在班主任課向相關同學輔導。辦學機構仁愛堂將會為死者家屬提供適切協助。

Tesla擋風玻璃、右邊側鏡及車身均有凹陷及損毀。

傷者倒臥路中，由救護員即場治理後送院搶救。（黃小布 / 車cam L（香港群組））

傷者倒臥路中，由救護員即場治理後送院搶救。（黃小布 / 車cam L（香港群組））

地下遺下一隻波鞋及少量血跡。

警方正調查意外原因。

警方正調查意外原因。

▼ 意外一刻片段 ▼



涉事私家車收掣不及將事主撞倒，她登時凌空拋起，呈「拋物線」墮地。（Sam Chan / 天水圍往事 Tin Shui Wai 影片截圖）

當日現場所見，電動車車頭擋風玻璃、右邊倒後鏡及車身均有凹陷及損毀，地下遺下一隻波鞋及少量血跡，警方正調查意外原因。

意外一刻的片段事後在網上流傳，可見女事主當時沿黃色行人輔助線跑過馬路，適時涉事私家車駛至，收掣不及將其撞倒。事主登時被撞飛，凌空拋起，呈「拋物線」墮地。片段未能看到交通燈號，但涉事私家車駛至前約5秒，有另一輛白色私家車駛過；而意外後十多秒，則有巴士在燈位停下，途人過路。