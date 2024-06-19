紮鐵工猝逝｜愛狗如子　原擬結婚　未婚妻為夫二胡奏上海灘成永訣

57歲姓元紮鐵男工今早（19日）到粉嶺安樂門街一個地盤開工前，被工友發現暈倒，送院後證實不治。其姓青的同居未婚妻痛失愛人，傷心欲絕稱﹕「接受唔到，到而家都接受唔到」。青婦指兩人原擬明年辦婚禮，結成佳偶，沒想到他猝然離逝，對此大感徬徨。她又憶述，昨晚未婚夫難得興致勃勃，著她拉二胡奏一曲《上海灘》助安眠；並提及他愛狗如子，今早離家上班前，再三叮嚀她要好好照顧「兩個小朋友」，詎料如今愛侶已逝，頓成永訣，青婦每當想起未婚夫時，均淚如雨下，悲慟不已。



同住未婚妻青小姐痛失愛人，傷心欲絕。（黃學潤攝）

據青婦指，未婚夫元紹國從事紮鐵行業數十年，平日無病痛，只有抽煙的習慣。他早年透過朋友介紹認識青婦，拍拖至今已有7年，兩人同居於深水埗一個劏房約5年，月租約5000元。阿國為家庭經濟支柱，每月會給8000元家用，青婦則負責打理家頭細務，及照顧一對分別為8及9歲的松鼠狗「Lucky」及「妹妹」。

不過，紮鐵行業競爭大，加上近日天氣炎熱易中暑，需要多休息，故阿國收入不穩，亦無甚積蓄，「都係返一日抖一日咁囉。」

事主生前十分寵愛兩隻松鼠狗。（黃學潤攝）

青婦表示，阿國平常沒有其他嗜好，只喜歡聽她拉二胡，自己亦會煲薏米水及煮湯圓給他作飯後甜品，二人生活平淡但十分恩愛。阿國昨晚突然要求她拉二胡，「平時都無，尋日突然話你拉一首《上海灘》畀我聽，拉拉下佢就瞓著覺啦，佢平時都唔會㗎喎！」平日習慣早睡早起的阿國，聽着未婚妻演奏的歌曲，晚上10時便早早入睡，約凌晨3時曾起床跟兩隻松鼠狗玩耍，然後再睡至5時便起床上班。

青婦又憶述，阿國今早出門時，著她照顧好家中兩隻松鼠狗，「佢咩都無講，只係叫我照顧好兩隻狗仔，唔好畀佢哋中暑，兩隻係佢心肝寶貝。」沒料到兩人的閒話家常，成了最後一次對話。據工友轉述，未知阿國是否因中暑或心臟病而猝逝。

事主生前十分寵愛兩隻松鼠狗。（黃學潤攝）

二人原定下年新年期間買樓結婚，詎料今早一別從此天人永隔。青婦慨嘆：「佢話過年嘅時候同我結婚，同埋家姐借咗40萬畀佢，到時買一間平平哋、又唔使行樓梯嘅屋住。」她續稱，由於兩愛犬已年老，其中一隻的腳更不適宜行樓梯，於是打算結婚後，買一間較低層數的樓房或村屋居住。

青婦頓失伴侶，與阿國的共結連理的人生計劃猝然告終，她悲慟不已，「接受唔到，到而家都接受唔到」，亦對日後生活大感徬徨。

青小姐表示現時為全職家庭主婦沒有工作，只靠事主每月8000元的家用生活，現時感到十分徬徨。（黃學潤攝）

事發今（19日）早8時13分，警方接報粉嶺安樂門街一個地盤有工人暈倒。據報一名男工人，開工前被工友發現暈倒。57歲姓元事主阿國由救護車送到北區醫院，但告身亡。警方暫列「送院時死亡」展開調查。據了解，死者任職紮鐵工人，上午7時50分抵達地盤準備開始工作，3分鐘後被同事發現倒地不醒，報警送院後於上午9時16分證實死亡。

地盤一名男工人暈倒，送院身亡。（蔡正邦攝）