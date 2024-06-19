警搗洪水橋寮屋毒品倉　檢1300萬元貨拘4人

警方昨日（18日）於元朗洪水橋進行打擊販運危險藥物的行動，在一間寮屋檢獲28公斤懷疑氯胺酮（K仔）、36克懷疑冰毒、800克疑屬於第一部毒藥「依托咪酯」的電子煙油，共市值約1300萬元。4人涉嫌「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」被捕。



行動中，警方檢獲28公斤懷疑毒品及包裝工具。（王譯揚攝）

元朗警區行動主任總督察彭智偉交代案情，指元朗警區特別職務隊執行一個由情報主導的打擊毒品的行動，突擊搜查位於元朗洪水橋的一個寮屋單位，入內搜查發現4名男女，檢獲28公斤懷疑毒品，其中部分批次懷疑氯胺酮以茶葉袋包裝，以求掩人耳目，逃避警方的調查，增加警方執法的難度。

警方於屋內又發現大量毒品包裝袋、電子磅、熱熔封口機等等包裝工具。警方指有理由相信有人利用上址作毒品儲存倉庫及毒品分銷中心。

警方元朗警區行動主任總督察彭智偉陳述案情。（王譯揚攝）

被捕4人分別為2男2女，年齡介乎28至36歲，其中一人報稱任職建築工人，其餘3人報稱無業。警方相信是次行動成功瓦解一個運作兩個月的毒品儲存倉庫及分銷中心，堵截一批毒品流入市場。

警方強調，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物是嚴重的罪行，一經定罪最高可被罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。