警搗屯門新墟唐樓賣淫按摩院拘14女　年齡介乎32至57歲

警方昨日（19日）於屯門新墟一帶唐樓進行「劍舞」行動，打擊提供性服務的無牌按摩院，一共搗破11個單位。行動中拘捕14名女子，年齡介乎32至57歲，涉嫌干犯「協助管理賣淫場所」、「協助管理無牌按摩院」及「違反逗留條件」被捕。



無牌賣淫按摩院廣告牌夜晚發光造成滋擾。（羅敏妍攝）

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屯門分區助理指揮官（行動）總督察黃龍陳述案情，指警方在屯門新墟一帶的唐樓發現有單位被用作經營無牌按摩院，不法之徒利用無牌按摩院作招徠，實則提供性服務，嫖資由300元至600元不等。有見及此，屯門警區特別職務隊、屯門及青山分區的雜項調查隊及新界北總區機動部隊，於昨日（19日）進行一個名為「劍舞」的聯合行動，在屯門新墟一帶的唐樓，搗破11個目標單位，拘捕13名本地女子及1名內地女子，年齡介乎32至57歲，涉嫌干犯「協助管理賣淫場所」、「協助管理無牌按摩院」及「違反逗留條件」被捕，所有被捕人現已獲准保釋候查。警方在涉事單位檢獲廣告牌、按摩床、避孕套、潤滑劑、毛巾及按摩油等。警方已出信予相關業主及租客通知單位被用作不法用途。

警方向業主及租客作出呼籲，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人身為處所的擁有人或租客或其代理人，知道處所已經或者即將經營為賣淫場所，即屬違法，一經定罪，可被判監7年。此外，根據香港法例第266章《按摩院條例》，任何人管理、經營或協助管理沒有持有有效經營牌照的按摩院，即屬違法，最高可被罰款5萬及判監禁6個月。

屯門分區助理指揮官（行動）總督察黃龍表示不少唐樓無牌賣淫按摩院廣告牌在晚上發光對居民造成滋擾，加上日久失修及其懸挂的形式或構成危險，呼籲業主或法團自行拆卸有關招牌或尋求政府部門協助。（蔡正邦攝）

警方留意到唐樓的保安系統存在安全隱患，陌生人能夠自由出入，因此呼籲大廈的業主或法團，在出入口加裝大閘及閉路電視。不少唐樓大廈的外牆掛滿各式各樣的招牌，惟廣告牌在晚上發光對居民造成滋擾，加上日久失修及其懸挂的形式或構成危險，呼籲業主或法團自行拆卸有關招牌或尋求政府部門協助。黃龍指，屯門警區將繼續嚴厲打擊在區內的非法賣淫活動，期望市民能夠安居樂業。