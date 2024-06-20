兩犯罪集團涉騙$3170萬政府個人及中小企貸款　警拘23人包括主腦

警方日前根據情報，發現兩個詐騙集團涉嫌以個人及中小企名義，騙取政府「百分百擔保特惠貸款」。有見及此，東九龍總區刑事部於過去三日（17至19日）進行「虎道」行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕23人，年齡介乎25至63歲，包括集團主腦及骨幹成員，並成功堵截2,690萬港元騙款；相信涉及24宗貸款申請，涉款約3,170萬元，據悉最大宗申請金額為820萬港元。



警方檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡及部分現金。（翁鈺輝攝）

製假文件騙$160萬個人貸款

就第一個詐騙集團，不法分子以個人名義申請「百分百擔保特惠貸款」。調查顯示，他們在2021年8月至2022年9月期間，向本地銀行經網上遞交20份以個人名義申請的特惠貸款，涉款160萬港元。

該集團成員會以「Cold Call」形式聲稱提供低息貸款，並要求借貸人提供身份證副本和住址證明作借貸，再利用相關資料製造虛假銀行文件及工作證明，代替申請人在網上申請「個人百分百擔保特惠貸款」。該集團會收取5000至2.5萬元不等手續費。

警方檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡及部分現金。（翁鈺輝攝）

4運輸及貿易等中小企 涉騙$3000萬貸款

另一詐騙集團則針對中小企業。調查顯示，不法分子向銀行提交4份以公司名義申請的特惠貸款，涉款約3,000萬港元，分別涉及運輸、貿易等公司。他們透過網上平台聲稱提供一站式服務，並租用兩個位於佐敦及灣仔的商業單位，作提供借貸諮詢服務。

調查顯示，該詐騙集團有兩種詐騙手法。首先他們會安排無營運公司的借貸人，成為空殼公司董事，再製造假銀行文件、虛假強積金供款紀錄，訛稱聘請多名員工，向政府申請貸款。此外，集團會為持續營運的公司製造相關虛假文件，以騙取政府貸款。該集團收取2萬至9萬元費用作手續費。

香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭（左）、警方東九龍總區重案組第三隊總督察蘇家輝（中）、東九龍總區重案組第三A隊高級督察李嘉偉（右）交代案情。（翁鈺輝攝）

23人被捕包括主腦及骨幹

警方就以上兩個集團作深入調查，於周一至周三（17至19日）突擊搜查不同處所，以「串謀詐騙」拘捕16男7女，年齡介乎25至63歲，包括9名集團主腦及骨幹成員，部分人有黑幫背景；他們現正獲准保釋。警方亦檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡及部分現金。

警方相信，今次行動已成功瓦解兩個活躍本地的詐騙集團，並堵截2,690萬港元騙款。行動仍繼續進行，不排除更多人被捕。警方強調，「串謀詐騙」及「使用虛假文書」屬嚴重罪行，最高可被判處監禁14年。

警方檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡及部分現金。（翁鈺輝攝）

「百分百擔保特惠貸款」申請期已屆滿

政府於2020年4月在中小企融資擔保計劃下，推出「百分百擔保特惠貸款」，為受疫情打擊的中小企業提供低息貸款。受惠企業可用支付僱員薪金及租金、應付業務需要。隨着社會復常，「百分百擔保特惠貸款」已於今年3月底屆滿，截至5月底，該計劃共批出6.7萬貸款，涉及1,430億港元，並已幫助約4萬個中小企及3.9萬名僱員。

此外，「百分百個人特惠貸款計劃」亦於2021年4月推出，由香港按證保險有限公司管理，旨在為疫症期間的失業人士提供財政支援。該計劃已於2023年4月底屆滿，共批出6.7萬宗貸款，涉及47億港元。

雖然「百分百擔保特惠貸款」申請期已屆滿，但計劃下尚有八成及九成擔保產品。香港按證保險有限公司呼籲，中小企業毋須經過中介申請貸款，只需要向相熟銀行申請，如銀行認為貸款須向按證保險公司擔保，便會直接向按證保險申請。按證保險有限公司強調，絕不容許違法行為，否則會向執法機構舉報。

警方檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡及部分現金。（翁鈺輝攝）

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警方提醒，市民申請任何貸款時，須要清楚貸款詳情；如市民透過顧問或中介公司申請貸款，須先了解公司使用什麼途徑申請。如中介人僅向借貸人索取簡單資料，並聲稱繳付手續費後即可申請條件良好的貸款，市民更應提高警覺，如有公司利用不法手段獲取貸款，貸款人或須附上刑事責任。