警拘4人涉跨境販毒勒索　揭37歲女扮被禁錮　向父索巨額「贖金」

警方偵破涉及跨境販毒的串謀勒索及刑毀案，共拘3男1女，揭發一名37歲女子為「搵快錢」，答應犯罪集團由東南亞運毒回港，雖最終懸崖勒馬，卻因而被不法分子要脅賠償「損失」，無力償還下，只好與毒犯合謀「做大龍鳳」，訛稱自己在泰國遭禁錮，向父親勒索30萬至250萬元，令家園慘被淋油砸門，不斷受「收數」訊息滋擾。



警方偵破一宗涉及跨境販毒活動的串謀勒索及刑毀案，共拘捕4人，檢獲一批證物包括衣物、手機及少量毒品。（梁偉權攝）

警方新界南總區重案組總督察庾博瀚表示，本年度警方偵破18宗利用飛機航班從海外運毒抵港的案件，共拘捕23人。據調查所得，案中販毒集團透過網上「搵快錢」招攬成員，安排他們以遊客身份到其他國家運毒返港。

是次案件的37歲涉案女子正是其中一員，她因想「搵快錢」而在網上被招攬，答應收取數萬元報酬，協助販毒集團將毒品從泰國帶回香港，但後來她並未有按原先協定帶毒回港；其後，集團要求她賠償所謂的「損失」，由於涉案女子無力償還，便串謀犯罪集團，訛稱自己被非法禁錮，從而勒索家人。

警方偵破一宗涉及跨境販毒活動的串謀勒索及刑毀案，共拘捕4人，檢獲一批證物包括衣物、手機及少量毒品。（梁偉權攝）

上月29日，該名女子的父親收到視像電話，她聲稱自己於泰國被人非法禁錮，而犯罪集團要求他賠償金錢，才會身釋放其女兒回港，男事主遂報案求助。警方接手調查後，得知除該通勒索電話外；在5月初，亦有其他犯罪集團上門向其收數，聲稱其女兒欠債30萬元，及後更淋紅油及破壞住宅大門。

庾博瀚稱，男事主向其女兒了解後，得知她沒有協助帶毒，才要賠償所謂的「損失」，其間更不斷收到來自女兒電話號碼的電話及短訊，「收數」金額更由30萬飆升至250萬元。

警方在其中一名男被捕人的住所，檢獲少量毒品。（梁偉權攝）

警方經深入調查後，得知涉案女子於5月底獨自一人飛抵東南亞，原定本月18日回港；及至6月18日，確認女子安全後抵港後，隨即以涉嫌「串謀勒索」將其拘捕。另外，新界南總區人員亦採取行動，拘捕3名犯罪集團男成員，他們涉嫌「串謀勒索」和兩次「刑事毀壞」報案人住所，並在其中一男被捕人的住所內，檢獲少量毒品。行動中，警方合共拘捕3男1女（26至37歲），所有人正被扣查。

警方偵破涉及跨境販毒活動的串謀勒索及刑毀案，共拘捕4人，檢獲一批證物包括衣物、手機及少量毒品。（梁偉權攝）

警方提醒，市民切勿為「搵快錢」而參與跨境販毒活動。庾博瀚稱，雖然本案女子在販毒一事懸崖勒馬，但最後卻為了賠償販毒集團所謂的「損失」，而串謀犯罪集團，勒索自己的家人。

警方重申，以任何方式協助販毒集團販運毒品，均觸犯香港法律。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。