警新界北總區辦「反詐月」　偕逾30企業等宣傳反詐騙

新界北總區於2024年首四月共錄得2,888宗詐騙案，比去年同期上升接近兩成。有見及此，警方將於即日起至7月31日舉行「新界北總區防罪聯盟反詐月」，聯同超過30間企業等人進行宣傳教育工作，並於今日（20日）在屯門市廣場舉行啟動禮，為「反詐月」揭開序幕。啟動禮上，聯盟成員港鐵公司代表港鐵公司總車務經理（輕鐵及巴士）關偉麟，向公眾分享加入計劃的原因，並稱在協助防騙工作上得到滿足感。



新界北總區為「反詐月」推出多款創意宣傳攤位及特色宣傳單張。（警方提供）

新界北總區指揮官林敏嫻於啟動禮致辭時表示，騙案飆升已經成為全球趨勢，佔2023年本港整體罪案數字超過四成。新界北總區亦於2024年首四月共錄得2,888宗詐騙案，比去年同期的2,450宗，上升17.8%。

在「反詐月」，新界北總區將聯同超過30間參與「防罪聯盟計劃 (Project HERO)」的機構及企業、企業義工隊、耆樂警訊、關愛隊及一眾社區人士進行防騙宣傳活動。 啟動禮上，大埔區中學李校長亦分享警方在校園舉辦防騙講座的效用，呼籲教育界可更主動於新學年開學時，聯繫警方為學生及教師舉辦防騙講座。 新界北總區指揮官林敏嫻更特別提醒：「如果收到陌生電話叫你過數，或者提供銀行密碼，第一時間收線！ 」

「新界北總區防罪聯盟反詐月」於今日（20日）在屯門市廣場揭開序幕。（警方提供）

「防罪聯盟計劃 (Project HERO)」始於2022年10月，計劃目的旨在邀請區內不同公、私營企業及機構加入「防罪聯盟」並透過成員協助向旗下員工及客戶發放防騙訊息。計劃實行至今已得到50間企業及機構支持。新界北總區人員已為聯盟成員舉辦近60場防騙資訊講座，累積聽眾近11700人，累計更透過聯盟成員派發超過 30 萬張防騙資訊單張。

聯盟成員更連續兩年獲頒「好機構獎」，肯定成員在防騙工作上的卓越貢獻。獲獎機構包括香港鐵路有限公司、順豐速運（香港）有限公司、華潤集團、中石化（香港）有限公司 。

莎莎於部分門市派發防騙單張及張貼防騙宣傳海報。（警方提供）

新界北總區為「反詐月」推出多款創意宣傳攤位及特色宣傳單張。（警方提供）