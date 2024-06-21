警聯同港鐵、消防處等跨部門演習　模擬啟德體育園發生緊急事故

警方東九龍總區行動部今日（21日）凌晨聯同港鐵公司、消防處、醫院管理局及聖約翰救護機構在港鐵啟德站進行代號為「罡風」（BATTLEWIND）的跨部門重大事故演習，以加強警方與不同部門處理鐵路重大事故的溝通和協作能力。



警方東九龍總區行動部聯多部門在港鐵啟德站進行跨部門重大事故演習。（警方提供）

演習模擬啟德體育園啟用後舉行大型國際活動，吸引大批市民前往參與。活動完結後，部分市民前往港鐵啟德站乘搭列車離開時，突然發生緊急事故，導致多名市民受傷及列車停駛，需要立刻啟動處理重大事故系統機制及展開跨部門拯救行動。

警方及消防處於現場設立指揮站及透過消防處的「大量傷者事故檢傷分流系統」為傷者登記、分流、救援及安排傷者送院。

消防處、醫院管理局及聖約翰救護機構亦有參與演習。（警方提供）

是次演習是第一個為啟德體育園將來啟用而舉行的演習，有超過1400名人員參與，當中包括1000名港鐵公司職員和家屬及75名警隊學長計劃成員，讓公眾人士可親身體驗警方聯同各部門處理重大事故的能力。

有超過1400名人員參與，當中包括1000名港鐵公司職員和家屬及75名警隊學長計劃成員參與。（警方提供）

警方參與演習的單位包括東九龍衝鋒隊、機動部隊、總區刑事部、牛頭角分區、反恐特勤隊及隸屬投訴警察課的傷者查詢小組等人員。警方希望透過今次的演習而加強與各政府部門處理重大事故的能力，提升行動效率，為啟德體育園未來的啟用作充分準備。