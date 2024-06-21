警聯同港鐵、消防處等跨部門演習 模擬啟德體育園發生緊急事故
撰文：凌逸德
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警方東九龍總區行動部今日（21日）凌晨聯同港鐵公司、消防處、醫院管理局及聖約翰救護機構在港鐵啟德站進行代號為「罡風」（BATTLEWIND）的跨部門重大事故演習，以加強警方與不同部門處理鐵路重大事故的溝通和協作能力。
演習模擬啟德體育園啟用後舉行大型國際活動，吸引大批市民前往參與。活動完結後，部分市民前往港鐵啟德站乘搭列車離開時，突然發生緊急事故，導致多名市民受傷及列車停駛，需要立刻啟動處理重大事故系統機制及展開跨部門拯救行動。
警方及消防處於現場設立指揮站及透過消防處的「大量傷者事故檢傷分流系統」為傷者登記、分流、救援及安排傷者送院。
是次演習是第一個為啟德體育園將來啟用而舉行的演習，有超過1400名人員參與，當中包括1000名港鐵公司職員和家屬及75名警隊學長計劃成員，讓公眾人士可親身體驗警方聯同各部門處理重大事故的能力。
警方參與演習的單位包括東九龍衝鋒隊、機動部隊、總區刑事部、牛頭角分區、反恐特勤隊及隸屬投訴警察課的傷者查詢小組等人員。警方希望透過今次的演習而加強與各政府部門處理重大事故的能力，提升行動效率，為啟德體育園未來的啟用作充分準備。