警破73宗騙案拘114人涉款$7354萬　揭騙徒冒知名品牌招聘呃保證金

黃大仙警區於過去3星期展開「破標」行動打擊騙案，拘捕114人，涉款達7,354萬元。其中一個求職騙案集團，冒充知名品牌的員工刊登招聘廣告，騙取求職者的保證金或行政費等，實則並無所述工作。警方特別提醒年青人，臨近暑假求職時要謹慎，以免誤墮圈套招致損失。



黃大仙警區科技及財富罪案組督察吳澤鉅（中）、刑事調查隊第一隊督察莫嘉豪（右）及香港職業發展服務處高級項目經理王嘉慧傳媒簡報案情。（翁鈺輝攝）

黃大仙警區科技及財富罪案組督察吳澤鉅稱，截至今年5月，警方共接獲1,118宗網上求職騙案，而黃大仙區的案件佔總數兩成。有見及此，黃大仙警區刑事總部於本月3日至20日進行第二浪「破標」行動打擊科技罪案及詐騙案，一共偵破73宗案件，涉款達7,354萬元，並以涉嫌「欺詐」、「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」等罪拘捕82男32女（年齡由19至74歲），各人報稱司機、侍應、家庭主婦及學生。

退休人士墮「猜猜我是誰」陷阱 被假公安呃$2,000萬

73宗騙案共有163名受害人，包括63男100女，年齡介乎15至78歲，有學生、工程師及不同界別的專業人士；單一損失金額由1,000元至2,070萬元不等 。其中被騙逾2,000萬的受害人，是一名退休人士，誤中「猜猜我是誰」陷阱，被假冒公安行騙。

騙徒冒知名飲食集團出招聘廣告 呃保證金或行政費

吳又指，73宗騙案中有16宗是網上求職騙案，比重最多。他詳述破獲一個網上求職騙案集團的情況，行動中拘捕一名骨幹及3名傀儡戶口持有人。警方於3月至5月接獲多名巿民報案，指於社交媒體發現招聘廣告，內容訛稱是本地的知名飲食集團，包括餐飲店、烘培店及卡拉OK等經理。為了令招聘廣告更有真確性，廣告內有負責人的姓名和電話以作聯絡之用。當受害人聯絡騙徒後，騙徒以不同理由，例如要求繳付保證金或行政費等，要求受害人繳付款項，金額由數千至數萬元不等。當受害人繳款後，騙徒便告失聯，受害人亦發現，所述工作並不存在。

黃大仙區科技及財富罪案組展開調查，鎖定此犯罪集團，得悉集團以「cold call」形式致電知名店舖，利用藉口如假扮其他分店經理，以騙取員工資料，然後將真正的職銜和電話投放到廣告，令求職者信以為真，陷入求職陷阱。警方拘捕4名成員，調查仍然繼續，不排除再有人被捕。

香港職業發展服務處高級項目經理王嘉慧稱，較常見的網上求職騙案，包括虛假職位廣告、高薪誘餌、付費培圳或資格認證及詐騙性面試，巿民要小心選擇。該處接觸的個案中，有青年人在不同社交平台、通訊平台，被加入搵工群組，誤以為可立刻返工或搵快錢；亦有經朋友介紹，建立群組聊天解悶，從而接觸到不法分子。

另外，也有事主心急入職，未看清合約內容，及至提出辭職才發現有不合理條款，如要僱主同意才可離職，或離職後不可在附近地區工作等。

黃大仙刑事調查隊督察莫嘉豪提醒年青人，臨近暑期求職時要留神，謹慎選擇求職平台，確保有嚴格機制，審視其內容，如有過分美好的回報，低學歷高回報更要提高警覺性；另外，要求過多的個人資料亦有可疑。