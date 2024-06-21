入境處偕警一連四日反黑工　拘27人包括教唆者及非法入境者

入境處於一連四日（17至20日）在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「促進行動」、「曙光行動」、以及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」、「權能者行動」和「風沙行動」。行動中，共拘捕16名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主、一名涉嫌協助及教唆者、3名逾期逗留人士及4名非法入境者。



反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了19個目標地點，包括裝修中單位、餐廳及零售店舖，並拘捕5男2女懷疑非法勞工，年齡介乎23至44歲，當中兩男一女持「行街紙」；另一名63歲僱主涉嫌聘用非法勞工被捕。

人員共拘捕16名懷疑非法勞工。（入境處提供）

於「冠軍行動」及「權能者行動」中，執法人員於東區、新界北區及西區搜查了118個目標地點，共拘捕9名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主、一名涉嫌協助及教唆者、3名逾期逗留人士及4名非法入境者。

被捕的懷疑非法勞工為6男3女（27至59歲）；兩名男僱主（48及64歲）涉嫌聘用非法勞工被捕；一名男子（73歲）則涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件；3名女子（42至51歲）涉嫌逾期逗留；3男1女（27至57歲）涉嫌非法入境被捕。當中9名懷疑非法勞工、兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主、一名涉嫌協助及教唆者及兩名逾期逗留人士已交由入境處跟進。

入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。