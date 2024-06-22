華心邨命案｜男子尋身份證起爭執疑連毆女友　翌日再上門驚揭身亡

粉嶺華心邨華勉樓發生命案，一名56歲女子疑遭59歲男友拳毆後身亡。消息指，案中情侶俱無業，拍拖近20年，並非同居關係。59歲男昨日（21日）因找不到身份證，懷疑女友取走，遂到其位於華心邨華勉樓的單人公屋單位尋找，結果兩人因而發生爭執。其間，有人情緒失控，疑連揮多拳毆打女友，導致其倒地不起，全無反應。有人以為女友詐死，未有理會並離開單位。直至今日（22日）下午約5時，59歲男再登門查看女友，赫見她仍倒臥在原位，始驚覺她昏迷，遂報警求助。



救護員接報到場，經檢查後，證實該名女子已當場死亡。據知，女死者身上有血跡，懷疑是鼻血，但暫時未有發現其他表面傷勢。涉事二人過往沒有家庭糾紛的紀錄。案件暫列作「打鬥及有人受傷」，目前仍在調查中，交由大埔警區刑事調查隊接手，已拘捕涉案59歲男子。

粉嶺華心邨華勉樓發生命案，警方拘捕一名男子。（王譯揚攝）

今日（22日）下午約5時23分，警方接獲一名男子報案，指自己與其女友在華心邨華勉樓一單位內發生打鬥，其後56歲女友頭部受傷，陷入昏迷。警方及救援人員趕抵，於下午5時33分證實該名女子當場死亡。警方正調查事件起因。

現場所見，有探員到涉事單位調查，另有軍裝警員看守大廈旁一個垃圾場。及至晚上近8時，一名男子被黑布蒙頭，身上披有毛毯，被警方帶上警車帶走。

粉嶺華心邨華勉樓發生命案，警員看守大廈旁一個垃圾場。（王譯揚攝）

粉嶺華心邨華勉樓發生命案，男子報案稱與女友爭執打架，女友頭部受傷，人員到場證實死亡。（王譯揚攝）