反黑搗元朗地下竹館及無牌酒吧拘65人　5外籍女違反逗留條件被捕

今日（21日）凌晨，元朗警區反三合會行動組人員，根據線報及深入調查，在區內展開反三合會行動，突擊搜查炮仗坊及媽橫路一單位，分別搗破一個懷疑非法麻雀賭檔及一間懷疑無牌酒吧。行動中，共有65人被捕，包括酒吧及賭檔負責人，以及多名賭客及酒客，其中5名外籍女子涉違反逗留條件被捕。



行動中，人員分別檢獲7張電動麻雀枱、14副麻雀及約1萬3千元賭款、逾200枝啤酒、一批酒吧設備具及音響設備。

行動中，共65人被捕。（警方提供）

被搗破的非法麻雀賭檔，負責人為一名48歲男子，他已被暫控「經營賭博場所」；另外有20人涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，當中包括13名本地人及7名內地人，其中12人被正式落案起訴。案件將於6月28日在屯門裁判法院提堂。其餘被捕人則獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

至於無牌酒吧的負責人為一名43歲姓簡男子，他涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕；另有16男27女涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，包括11名本地男子、5名泰籍男子、26名泰籍女子及1名韓籍女子，當中5女懷疑逾期居留，涉嫌「違反逗留條件」被捕。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，在賭場以外任何場所或在街道上進行賭屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款5萬元及監禁9個月；無牌賣酒同屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年。而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元。警方呼籲市民切勿以身試法。