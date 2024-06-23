凌晨多區電壓驟降　中電：疑不穩定天氣影響40萬伏特架空供電系統

今（23日）凌晨本港多區出現電力不穩情況，多名市民在約凌晨2時許發現家力不穩，包括電燈轉暗或閃爍、冷氣機暫停運作等。《香港01》向中電查詢，中電發言人指昨晚中電連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統曾錄得短暫電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷，但部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況，設備或會因啟動保護裝置而出現跳制情況。



中電指，電壓驟降於雷暴警告生效期間發生，懷疑40萬伏特架空供電系統受到不穩定天氣影響。中電接獲個別大廈的停電報告，工程人員立即到場瞭解及檢查，並得悉大廈已安排電工重啟客户設備，為大廈恢復電力供應。工程人員現正跟進事故，中電就事件引起客戶不便致歉。

鳳鑽苑電梯和走廊燈光正常運作，部份單位開燈。（陳永武攝）

中電發言人指，今日（23日） 凌晨約2時47分，中電連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統曾錄得短暫電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。電壓驟降期間，部分客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況；部分客戶設備或會因啟動保護裝置而出現跳制情況。在發生電壓驟降期間，雷暴警告正在生效，懷疑40萬伏特架空供電系統受到不穩定天氣影響。

中電接獲個別大廈的停電報告，工程人員立即到場瞭解及檢查，並得悉大廈已安排電工重啟客户設備，為大廈恢復電力供應。我們的工程人員現正跟進事故，中電就事件引起客戶不便致歉。

今（23日）凌晨多區市民發現家中電力不穩，電燈閃爍，甚至冷氣機一度暫停運作，紛紛在網上訴苦，包括鑽石山鳳鑽苑居民，有居民指凌晨約3時因冷氣機暫停運作，因而「熱到醒」，表示「屋企無電」，但升降機仍然正常運作。

住客下樓了解。（陳永武攝）

數名街坊下樓乘涼。（陳永武攝）

住在19樓的周先生表示，凌晨約3時因冷氣機暫停運作，突然感到太熱而睡醒，當時升降機仍然正常運作，於是下樓了解。（陳永武攝）

職員正在處理事故。（陳永武攝）