港人越南撞車斷骨　走遍八成警署不受理　怒斥荒謬：報案權利都冇

出國旅遊，本是開心樂事；但人生路不熟，遇上意外報案無門更令人措手不及。葉先生的未婚妻為越南人，過去一年他入境越南各城市超過20次，可謂越南常客。本月中旬，葉於峴港駕駛電單車時與一輛私家車相撞，圍觀者眾多卻無人報警，只有一名好心途人召救護車將他送院。他登車後痛極昏迷，經醫院檢查後發現3條肋骨斷裂。



葉希望向肇事司機追討責任，多次負傷前往峴港多間警署報案，「我差唔多搵咗峴港接近八成嘅警察局，全部都去晒，但係佢哋都係推卸責任」，並解釋該警署沒有管轄權，「我係一個受害人，但好似一個犯法者，基本上連報案嘅權利都冇。」他回港後再向越南駐港領事館投訴，獲回覆事故發生時因無立即聯繫交警前往現場，故無法處理，葉直斥荒謬：「我好彩大命，如果我死咗點報警？」



+ 2

意外發生於6月15日下午約1時，葉獨自駕駛電單車，原定回到峴港山茶郡住所取東西後，再出發前往廣南省會安市與家人會合。回家途中，他駛經主幹道Ngô Quyền時，一輛白色私家車突然從前方支路Lý Thánh Tông駛出，導致兩車相撞。葉先生憶述，該輛私家車以時速約50公里衝出，當時雙方距離不超過10呎，「我當時反應係1秒之內將前後brake（煞車器）踩盡，出晒煙，再將電單車反低，最終連人帶車撞向私家車，我痛到接近差不多昏迷。」

事主葉先生受傷倒地，一名好心途人代為召救護車將他送院，圖為事主在事故下拍下被人送上救護車的情況。（事主提供）

在仍然能保持清醒的短暫片刻，葉即時致電通知家人發生車禍，詎料原來肇事越南籍司機、圍觀的十數名途人，甚至到場收車的出租車公司負責人，均沒有為他報警，僅有一名好心途人幫忙叫救護車把他送院急救。

他登上救護車後，未幾便痛極暈眩過去，被送到約兩公里外的公立醫院後，待了一段時間後才甦醒過來，其時胞弟已趕抵醫院與他會合。當時公立醫院未有為其進行任何檢查，他最終在翌日自行前往大型醫院求診，證實有三條肋骨斷裂。

事主事後離開公立醫院，自行到大型醫院求診，電腦掃描顯示其肋骨斷裂。（蔡正邦攝）

肇事司機拒賠錢 僅求情不要提告

事故發生當日下午約4時，葉的情況稍為穩定後，將整個事發經過筆錄下來，連同個人證件，交由弟弟到就近警察局報案，卻被告之事發地點非其管轄範圍，便把他打發到其他警察局。結果他猶如皮球般被拋來拋去，8小時內連訪7至8間警察局，均稱案件不是其負責範圍，拒絕受理，一直到凌晨12時都未能成功報警。

有警察局曾找來肇事司機，著雙方商討和解，該司機在當天晚上曾到醫院求情。葉要求1.5億元越南盾賠償金（約4.6萬港元），包含醫藥費、機票等費用，但司機表明連一元都賠不起，只希望葉不要提告，否則他會被當地政府收取高額罰款。葉認為必須追討責任，拒絕和解，「問題係佢話冇錢畀，但我就見佢攞住一部iPhone14 Pro Max，佢話一蚊都冇。」

親自報案仍受冷待 怒斥越南警局推卸責任

6月18日，胞弟需返回香港，葉只能靠藥物緩減痛楚，並在越南籍未婚妻的陪同下，親自負傷走訪多間警察局，但繼續被人以不同藉口推搪，包括要求有翻譯員、律師。葉請未婚妻暫代翻譯及聘請了律師，但律師解釋須找到擁有管轄權的警察局才可以幫他落案，「我差唔多搵咗峴港接近八成嘅警察局，佢哋都係推卸責任，唔接受一個中國人去報案。」

國際車牌未涵蓋電單車 交通官員指不合法駕駛拒跟進

同日，他曾前往交通總部尋求協助，當地官員指不承認他所持有由香港簽發的國際駕駛許可牌，並警告他在越南是不合法駕駛，「他冇話告我，佢就係用呢個理由嚟打發你」，最終未有跟進車禍。

葉承認其國際牌照只包括B類私家車，未涵蓋A類電單車，他願意就違規駕駛提夜罰款，但一事還一事，肇事司機亦仍承擔撞車傷人責任。（蔡正邦攝）

葉承認其國際牌照只包括B類私家車，未涵蓋A類電單車，他解釋赴越、泰多次，均能成功租用私家車、電單車，即使違規被抄牌也只是罰錢，「你願意租，他就會租，所有公司都係咁，基本上交通部門都係隻眼開隻眼閉，有違規就罰錢」，並反問：「點解今次先唔合法呢？係唔係因為越南人撞到我，而佢哋向度維護越南人嘅利益呢？而我哋中國人嘅利益係唔需要維護？」他願意就無牌駕駛承擔任何罰款，但認為一事還一事，肇事司機撞傷人責無旁貸。

葉苦尋多時，最終找到一名較為熱心的越南警察幫忙，對方建議他草擬一份具法律效力的中英對照申索書等資料，用作要求警方立案，惜即使備齊文件，當地警察局仍是「一個推一個」。

事主指事發現場附近的店舖無人願意作證或提供閉路電視片段。（事主提供）

無店舖願意作證或提供CCTV影片

葉直斥越南人只顧維護國人利益，漠視外國人的求助。他在峴港逗留期間，曾負傷到案發地點，詢問附近店舖是否有人目睹，或有無閉路電視拍攝事發經過，但每個人都說沒有看見，甚至有一間電器店的閉路電視鏡頭是對準意外發生的地點，但對方拒絕提供。

「我冇諗到一個中國人，或者一個華人，去到越南得到咁樣待遇；我係一個受害人，好似一個犯法者，基本上連報案嘅權利都冇。」束手無策下，葉只能在6月20日回港，並親自前往越南駐港領事館作出投訴。

事主葉先生前往駐港越南領事館投訴。（蔡正邦攝）

越領聯絡當地警方亦無果 著事主尋中國領事館

沒料到即使是領事館亦愛莫能助，秘書向當地警方了解後，以越南文回覆葉稱：「我聯絡了峴港警方，他們告訴我，因為事故發生時，你沒有立即聯繫交警去現場處理事故，所以警方沒有處理違規的依據。（內容以翻譯工具將越文翻譯為中文）」並著葉向當地中國領事館尋求協助。葉直斥荒謬，「我好命唔死得，如果我死咗點報警？」質疑是否在越南法例中，肇事司機並無責任在發生事故後報警。他最終只能向香港入境處求助，處方極為重視其個案，立即代為與中國駐越南峴港總領事館溝通，總領館將會派員陪同葉弟再嘗試到警署報案。

事主嘆開心出遊換悲慘結果 籲港人遊越要小心

「旅遊好開心，但到頭來係呢種結果」，車禍至今已一周，葉怒氣難消，不滿當地警方的不作為，他現在不求任何賠償，但要求越南警方致歉，「你做一個旅遊國家嘅話，唔可能咁樣對待一個遊客。」他警惕有計劃前往越南的香港遊客，在當地要小心人身安全，不希望再有同類事件發生。他亦提醒即使有買旅遊保險，但若發生意外後沒有當地警察局的報案文件，保險公司未必會受理，「我當時有十幾萬港元向身，但我都唔夠畀（藥費），你諗諗人身安全會點樣？你可能死咗都冇人知道。」《香港01》正就事件，向越南駐港領事館查詢。

入境處回覆查詢，指在6月22日接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐峴港總領事館（總領館）跟進事件，並已按當事人意願提供適切意見及可行的協助，包括安排當事人在越南的代表與在當地的總領館人員會面等 。入境處會繼續與當事人、公署及總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人的意願提供可行的協助。

身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；發送信息至1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。