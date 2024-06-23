警元朗村屋搗大麻種植場拘管理人　檢值$3,900萬大麻植物及製成品

昨晚（22日）警方根據情報分析及深入調查展開掃毒行動，突擊搜查元朗灰沙圍一個村屋單位，搗破一個大麻種植場，檢獲1,588棵、重192公斤的懷疑大麻植物，以及5.3公斤懷疑大麻製成品，市值約3,900萬港元；同時檢獲一大批培植大麻工具。警方以「栽植大麻」及「販運危險藥物」罪，拘捕一名37歲姓林、管理種植場的男子，他正被扣留調查。



行動中，警方檢獲1588棵，重192公斤的懷疑大麻植物；亦檢獲5.3公斤懷疑大麻製成品，市值約3,900萬港元。（左朗星攝）

元朗警區行動主任總督察彭智偉陳述案情，指涉案村屋三層高連天台的村屋，約2,100平方呎，地下、一樓、二樓，共有6間房及3個大廳，每間房的面積約100平方呎，大廳約400平方呎。毒販根據大麻的生長情況，在村屋裡劃分不同區域作培植，分為幼苗、生長中及成熟階段；並在不同區域內，以各樣的設備去加強培植的效果，如太陽燈、遮光布、隔熱棉、各式各樣的泥土及肥料，又有溫度濕度的監控和二氧化碳機，以加速植物生長。

彭表示，該大麻培植場規模大而有系統。警方初步調查相信，販毒集團由海外引入大麻種子，自行培植並販賣，正進一步調查集團背景。

行動中，警方搗破位於元朗灰沙圍一個用作大麻種植場的村屋單位。（左朗星攝）

彭續指，犯罪分子在村屋胡亂接駁大量的電線，提供一些電力給高負荷的太陽能和其他電子設施，令現場的電力容易超出負荷，有漏電和火警風險，假如波及附近的民居，後果不堪設想。

同時，販毒集團利用村屋掩飾販毒行徑，增加了警方調查和執法的難度。警方指，現已成功搗破一個大麻種植場，阻止一批毒品流入市場，同時打擊罪犯收入來源。

行動中，警方檢獲大批培植大麻工具。（左朗星攝）

警方重申，栽植大麻植物屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款10萬元及監禁15年，市民切勿以身試法。警方亦提醒市民，如果發現自己附近的單位傳出不尋常氣味，例如大麻會產生濃烈的草青味，或懷疑該場所被用作儲存危險藥物，應該向警方舉報。

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行動中，警方檢獲的大麻培植工具。（左朗星攝）