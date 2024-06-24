車CAM直擊│元朗田螺車跌石頭　擊穿尾隨貨車「大銀幕」　司機險死

元朗發生罕見車禍，一輛貨車在元朗公路行駛期間，突然被前方田螺車跌出的石頭擊中，打穿車頭「大銀幕」，令擋風玻璃上留下大窿，石頭則跌在駕駛室內。所幸石頭擊中位置接近乘客位，車內當時沒有乘客，而男司機僅被玻璃碎濺傷。其妻事後向《香港01》透露，丈夫於事發後停車報警，期間「手都震埋」；又指：「好在當時無人坐乘客。如果我先生返返下工被舊石打中『走咗』，叫我哋一家大細點算？」她直言只是想警惕該田螺車司機，並非追究責任：「再咁不負責任，下一次可能真係會死人！」



涉事石頭長約10厘米，大過拳頭。(讀者提供圖片)

涉事中型貨車司機的妻子羅小姐向《香港01》透露，其丈夫事發時正在駕駛貨車，沿元朗公路往九龍方向慢線行駛，途至近溱柏對開時，前方一輛田螺車，突然有「一大舊」石頭飛出，打中其貨車擋風玻璃，所幸石頭打穿位置為接近乘客位，而車內只有司機一人，故沒有釀成嚴重事故：「塊石頭拳頭咁大，飛歪少少可能已經死咗人！」

被擊中貨車的大銀幕穿了一個大窿、並形成「蜘蛛網」。(讀者提供圖片)

事發後，涉事石頭跌在司機位與乘客位之間地台，而擋風玻璃則出現「蜘蛛網」及一個大窿。她指，丈夫僅被玻璃碎割傷，在場治理後不用去醫院。她引述丈夫指，事發一刻見有異物飛向車頭，已立即響咹，但對方仍未有停車。而其丈夫則將車靠邊停下，並立即報警。然而當他停低車，望到涉事石頭及玻璃裂痕時，則「驚到手都震埋」。

羅小姐直言：「好在當時無人坐乘客。如果我先生返返下工被舊石打中『走咗』，叫我哋一家大細點算？」她又指，「只係想警惕下這些（田螺車）司機，唔好再有這些事情發生，要冚好啲石頭先行車嘛!再咁不負責任，下一次可能真係會死人！」此外她又呼籲其他目擊者，提供事發時拍攝到意外的「車CAM」影片。

讀者提供片段可見，一塊石頭自前車飛出，擊中該車大銀幕玻璃。(讀者提供)

《香港01》就事件向警方查詢。警方回覆指，於6月22日中午12時半，接獲一名49歲中型貨車男司機報案，指他當時駕駛貨車沿元朗公路、往屯門方向行駛，期間前方一輛重型貨車，有一顆石頭跌出車外，擊中其中型貨車車頭。中型貨車男司機清醒，毋須送院；而重型貨車則沒有停下。警員到場調查，並量度涉事石頭，得悉長約10厘米。警方將案件列作「交通意外後不顧而去」，由交通意外調查隊跟進。

西九龍走廊致命意外，當時一輛私家車大銀幕被巨石打穿，司機頭部重創當場死亡。(資料圖片)

本港曾經發生過「飛石殺人」及傷人的意外。2016年1月12日上午，一名59歲退休男警長，駕駛私家車沿西九龍走廊往葵涌方向行駛期間，疑被對面線重型泥頭車上、一塊重約4公斤的巨型石頭飛出擊中頭部，當場死亡；及至3年後，2019年7月12日上午，一輛由便衣警員駕駛的刑事部警車，沿西九龍公路往尖沙咀方向行駛期間，突然有一支鋼筋飛插，刺穿警車大銀幕，鋼筋距離駕車警員頭部僅5厘米，該警員僅被玻璃碎割傷。初步懷疑該條鋼筋早已跌在路面，事發時被其他車輛輾中彈起。