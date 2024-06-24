亞博館33歲男工金屬棚墮地重傷　顱內出血頸骨裂　留醫深切治療部

赤鱲角亞洲國際博覽館昨晚（23日）發生嚴重工業意外，一名姓朱33歲男工人於展場內一個4米高的金屬棚架上安裝安全網期間，突然從高處墮地，頭部受傷。朱的胞兄向《香港01》透露，朱送院時仍有意識，惟數小時後情況惡化，意識模糊，醫生證實有顱內出血等情況，安排緊急開頭骨手術，並將他送上深切治療部留醫。據知朱育有一對10歲及11歲的兒子，而女朋友目前亦有身孕，朱兄指胞弟是五口家的經濟支柱，盼胞弟能渡過難關，憂心稱﹕「件事影響唔係佢一個人咁簡單，可能係整個家庭嘅負擔。」



朱兄講述胞弟目前的情況，顯得憂心忡忡。（黃學潤攝）

朱兄指，胞弟從事金屬棚架工作約10年，需要高空工作，經驗豐富。據工友指，胞弟於上址開工僅兩日。昨晚約11時，胞弟墮下受傷後，工友立即致電知會朱的前妻，指其情況頗為危急，可能隨時有生命危險。胞弟凌晨1時已送到急症室，當時仍有意識，但延至上午6、7時病情惡化，「唔明點解要拖咁耐，醫院嗰邊先至去處理呢單嘢」。

醫生證實有顱內出血現象，積血甚多，立即做手術開腦骨，以釋放顱內壓力及清除積聚的淤血，初步檢查亦發現頭骨碎開及頸骨裂的情況。經手術後，胞弟已被送上深切治療部，醫生用藥令他昏睡，至今尚未清醒。胞弟需要再接受電腦掃瞄，以確定有無其他位置骨折，明天才有詳細報告。

於亞博館工作期間從金屬棚墮地重傷的男工人，目前正留醫瑪嘉烈醫院深切治療部。（黃學潤攝）

朱兄續指，事發後大判有與家人聯絡，「其實都係一問三不知」，但曾稱現場有安全主任及管工，管工當時目測胞弟身上有安全帶，朱兄亦大惑不解，「如果有安全帶，理論上最多係半天吊，唔會跌到落嚟」。胞弟從高處墮下的原因未明，有待警方翻查閉路電視片段確定經過，「究竟係個扣有問題，定佢自己本身衰仔冇扣到安全帶」。

對於胞弟遭逢意外受重傷，未度過危險期，朱兄大感茫然，慨嘆「朱家5個人靠佢一個養，經濟壓力都幾大」，替姪兒及未出世的嬰兒日後生活感擔憂。目前最關鍵是弟弟早日甦醒，恢復過來，後續則希望了解胞弟意外經過，醫院在接收胞弟急症後的醫療安排，以及公司有無支援安排。

亞洲國際博覽館發生一宗工業意外。（資料圖片）