雷霆2024｜警搗賣淫集團拘114人　8中介收服務費為妓女拉客睇水

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2024」以打擊有組織及三合會犯罪活動，警方西九龍總區聯同入境處於5月27至31日及6月11至22日，展開代號「潮展」的執法行動，以打擊油麻地區街頭賣淫，共拘捕114人。當中8名賣淫中介會安排性工作者在劏房賣淫，為她們提供所需物資，並為她們拉客及「睇水」，性工作者則要向中介繳交租金及服務費。



警方聯同入境處展開代號「潮展」的執法行動，以打擊油麻地區街頭賣淫，共拘捕114人。（任葆穎攝）

西九龍總區刑事（毒品調查）總督察林婉玲表示，是次行動的被捕人年齡介乎19至71歲，當中4男6女為本地人，另有90名內地女子、13名泰籍女子和一名台灣籍女子，分別涉嫌「管理賣淫場所」、「協助管理賣淫場所」、「倚靠他人賣淫的收入為生」、「為不道德目的而唆使他人」，其中104人亦涉嫌「違反逗留條件」。當中部分人已被落案起訴相關罪名；大部分人亦交由入境處跟進。

警方聯同入境處展開代號「潮展」的執法行動，以打擊油麻地區街頭賣淫，共拘捕114人。賣淫中介會安排妓女在劏房「開工」，並為她們提供避孕套、潤滑劑、毛巾、漱口水等物資。（任葆穎攝）

警方調查顯示，涉案賣淫集團已運作約一個月，據悉集團疑在內地有網絡招募妓女來港。林婉玲指出，其中8名被捕本地人為賣淫中介，他們會安排性工作者在衛生差劣的劏房賣淫，並向她們提供避孕套、潤滑劑、毛巾、漱口水等，亦會幫性工作者拉客及睇水；性工作者則要繳交約500元租金及服務費予中介，她們賣淫則視乎嫖客的經濟能力定價，一般收費約350元至500元不等。

警方聯同入境處展開代號「潮展」的執法行動，以打擊油麻地區街頭賣淫，共拘捕114人。賣淫中介會安排妓女在劏房「開工」，並為她們提供避孕套、潤滑劑、毛巾、漱口水等物資。（任葆穎攝）

林婉玲指，是次行動中，見到妓女多利用劏房單位進行賣淫活動，她強調警方對所有業主、租客及中介都會執法及警告，指出根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人身為業主、處所管有人、租用人，准許或容許他人利用全部或部分單位經常用作賣淫，均屬違法，一經定罪最高判囚7年，法庭亦會向單位業主發出封閉令。

警方聯同入境處展開代號「潮展」的執法行動，以打擊油麻地區街頭賣淫，共拘捕114人。賣淫中介會安排妓女在劏房「開工」，並向她們收取租金及服務費。（任葆穎攝）

警方聯同入境處展開代號「潮展」的執法行動，以打擊油麻地區街頭賣淫，共拘捕114人。賣淫中介會安排妓女在劏房「開工」，並為她們提供避孕套、潤滑劑、毛巾、漱口水等物資，以及為她們拉客和睇水，同時向她們收取租金及服務費。（任葆穎攝）

另外，任何人在公眾地方或在公眾可見的情況下，不論以明示或暗示方式誘使他人進行性交易，包括性工作者「拉客」和嫖客「問價」的行為，均已觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第147條「為不道德目的而唆使他人」罪，最高可判罰款1萬元及監禁6個月。警方會繼續打擊非法賣淫活動。