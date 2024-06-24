警港島反黑三日拘15人涉傷人等罪　搜42間娛樂場所搗破非法賭場

港島總區反三合會行動組聯同港島總區交通部、機動部隊、各警區反三合會行動組及特別職務隊人員，於上周五起（21日至23日）一連三日展開代號「法域」（RULESPHERE）的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查香港島多個非法場所及罪案黑點，並在多區設置路障，截查可疑車輛，全力打撃黑社會活動及其收入來源。



警方突擊搜查共42個娛樂場所，包括酒吧及遊戲機中心等，並搗破一個懷疑非法賭博場所以涉嫌「傷人」、「刑事毀壞」、「管有攻擊性武器」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「藏毒」、「盜竊」、「為不道德目的而唆使他人」、「違反逗留條件」、「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等罪拘捕15人，包括5名非華裔男子及10名非華裔女子（17至65歲），他們分別來自菲律賓、泰國、尼泊爾、加納及印尼。行動中，人員檢獲少量懷疑大麻、棒球棍、一批賭具及賣淫用具等。

警方突擊搜查共42個娛樂場所，包括酒吧及遊戲機中心等，並搗破一個懷疑非法賭博場，拘捕15人，並檢獲小量懷疑大麻及大麻油、棒球棍、一批賭具及賣淫用具等。（警方提供）

警方突擊搜查共42個娛樂場所，包括酒吧及遊戲機中心等，並搗破一個懷疑非法賭博場，拘捕15人，並檢獲小量懷疑大麻及大麻油、棒球棍、一批賭具及賣淫用具等。（警方提供）

警方重申，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、黑社會相關活動及其收入來源。