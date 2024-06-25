新蒲崗太子道東貨車失事　撞欄傾側再撼九巴　東行交通一度受阻

今日（25日）上午8時14分，新蒲崗太子道東638號Mikiki對開，一輛密斗貨車失事，掃欄杆後傾側，再與駛至九巴相撞。密斗貨車司機腳部受傷，自行落車，坐在路邊等候協助。



貨車司機腳部受傷。（讀者提供）

貨車擋風玻璃甩脫，車頭損毀。（羅敏妍攝）

太子道東（往觀塘方向）近譽港灣的部份行車線一度封閉，上午9時45分解封。



運輸署指車龍有待消散，呼籲市⺠留意九巴途經太⼦道東往觀塘⽅向的服務仍受影響，市⺠請考慮使⽤其他公共交通服務，例如港鐵服務。

現場消息稱，貨車司機疑因前車收慢急煞，但告失控，剷上右邊石壆掃毀欄杆後傾側，並與駛至巴士相撞。貨車車頭損毀，擋風玻璃甩脫，車斗趟門變形彈開。巴士下層右邊有車窗破損，車上有大批乘客，當中不乏長者和學童，事後由警員及巴士公司職員協助落車；事件中貨車司機送院治理。

肇事九巴98C開往將軍澳坑口北，司機在場表示，其巴士與貨車同樣往東行，其間「見佢上咗壆，聽到『嘭』一聲，佢反落嚟嘛，我架車就無人傷。」其中一對母女，正好坐在下層右邊座位，貨車傾側撼向巴士，玻璃窗應聲粉碎，她們都被嚇一跳，幸均沒有受傷。另一名巴士男乘客說：「架車突然間震，『嘭』一聲呀！」

兩母女坐在下層，幸沒被玻璃碎所傷。（羅敏妍攝）

貨車撞欄杆後傾側，再撞駛至巴士。（讀者提供）

+ 7