綠海龜「太郎」棄門前　飼主留字稱無力撫養　郭秀雲擔心成晚無瞓

瀕危物種綠海龜「太郎」被人放入發泡膠箱，運送至鰂魚涌一間環境保育中心門前。飼主留下一封信稱無力再撫養，忍痛只能轉送他人。無奈接收「太郎」的中心創辦人郭秀雲表示，檢查確定太郎健康良好，但由於中心不適宜照顧海龜，目前正聯絡漁護署及海洋公園為「太郎」安排安置。



兩名穿深色衫及戴口罩的男子，昨（25日）晚10時許用木頭車將一個用黑色膠袋包裹的黑色箱及一個紅色紙袋，放在機構門前，隨後離去。（郭秀雲提供）

綠海龜「太郎」被人放入發泡膠箱，運送至鰂魚涌一間環境保育中心門前。（黃偉民攝）

由前藝人郭秀雲所創辦的「海峰環保教育」機構職員晚上10時半去廁所時，發現被遺棄的海龜「太郎」、一些飼養海龜的生活用品、糧食，以及一封信。飼主在信中指7年前於網上購入海龜「太郎」，由BB（幼年時期）開始撫養，惟因其體型漸長，無法提供合適環境，無奈之下只能轉送他人繼續養育。文末最後寫道：「我承認我唔係一個合格的主人，所以我只能夠將佢交俾（畀）你。」隨函附上「太郎」的生活照。

飼主留下一封信稱無力再撫養，忍痛只能轉送他人。（陳麗娟攝）

「太郎」約30厘米寬、40厘米長。機構職員立即通知創辦人郭秀雲趕回機構。郭翻查閉路電視片段，發現兩名穿深色衫及戴口罩的男子，昨（25日）晚10時許用木頭車搬運一個放置海龜的黑色箱，另外有一個紅色紙袋，放在機構門前，隨後離去。黑色箱被黑色膠袋包裹，表面看不出內裡放置了甚麼。

「海峰環保教育」、國際自然保護聯盟區域評估員黃浩軒表示，「太郎」被發現時用載有水的發泡膠箱盛載，水溫較熱，惟海龜應該要在25度以下生活，於是職員需立即尋找大膠箱安置「太郎」，並為其換水。「佢主人都算有啲良心，送咗啲鹽過來，畀埋鹽度計我哋，都好好㗎喇！」同時提供了海草等生活用品以及蝦仔等糧食。

職員需立即尋找大膠箱安置「太郎」，並為其換水。（黃偉民攝）

郭秀雲指，她為此棄養事件「成晚無瞓過」，幸太郎身體無大礙，十分健康。她又表示，綠海龜在香港屬於極度瀕危物種，事件明顯涉及有人非法販賣海龜，「有乜理由網上可以買到海龜？」

郭秀雲聯絡了不同海龜專家，了解到「太郎」自小由人類養大，若將他放生等於置牠於死地，擔心牠不能自行覓食，又指現時發生不少船隻螺旋槳誤傷海龜的意外，擔心其遭誤傷而死。目前郭已經聯絡漁護署及海洋公園，希望相關部門為太郎作後續安排。

郭指，若再不保育海龜，教育大眾，海龜這個物種很容易滅絕，減少生物多樣化，破壞食物鏈，「到最後人類都會絕種」。