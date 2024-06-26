彩虹斬人案│疑吸煙問題爭執　中年漢涉摺刀刺傷青年　兩人俱被捕

港鐵彩虹站發生傷人案。周二（25日）晚上10時半，據報一名男子，在彩虹站近A2出口位置，突然遭另一名男子持刀襲擊。警方接報到場，即場制服一名涉案男子，他手指受傷；而遇襲男子則頭部受傷，由救護車送院治理。消息稱，兩人並不相識，疑遇襲青年不滿一名中年漢，在港鐵站外的小巴站頭吸煙，雙方發生爭執，突遭對方用刀刺傷。警方調查，以涉嫌打鬥罪及傷人罪，先後將傷者及施襲者拘捕。受事件影響，彩虹站A2出入口暫時關閉。



警員在場檢獲一把摺刀，可見仍在半開合狀態。

據了解，遇襲男子22歲，頭及背部受刀傷；施襲男子48歲，兩人並不相識。事發時，22歲青年與女朋友在彩虹站A2出口對開小巴站頭候車，上址為非吸煙區。然而，他卻發現該名48歲男子，在上址吞雲吐霧，於是上前勸止。然而對方聽不入耳，雙方發生爭執，並懷疑曾發生拉扯。期間，有人突然取出一把長約5英吋的摺刀，襲擊該名青年，致其背及頭受傷，頓時血流滿地；而施襲男子亦疑被摺刀割傷手指。警方東九龍衝鋒隊人員到場，即場制服持刀男子。兩輛救護車先後趕至，將兩人送往聯合醫院治理。疑因兩人均有「動手」，故警方調查後，以涉嫌「在公眾地方打鬥」將遇襲青年拘捕；而涉嫌斬人的中年漢則涉嫌「傷人」被捕。

警員封鎖彩虹站A2出口。

就現場所見，大批警員封鎖港鐵彩虹站出口，一名疑犯被警員制服按在地上，有警員則持盾及戴上頭盔戒備。地鐵站出口的地面，則遺下血跡。此外，警員亦在附近地面檢獲一把懷疑涉案的摺刀，該摺刀仍在半開合狀態，並未鎖定。

警員在場制服一名疑犯。

港鐵表示，為配合警方行動，彩虹站A2出入口暫時關閉，呼籲乘客請使用其他出入口。

警員持盾在彩虹站出口制服一名疑犯。(網上圖片)