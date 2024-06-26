山景邨財困男燒炭後離開　妻女4人被迷暈險死　警列企圖謀殺追緝

今日（26日）清晨屯門山景邨景安樓一個單位發生燒炭企圖自殺案，女戶主及3名女兒不適，送院治理；43歲姓黃男戶主下落不明。警方重案組接手調查後有駭人發現，女戶主4母女，昨晚吃過由男戶主所煮的晚餐後均有睡意，其中長女凌晨醒來時，發現單位門戶被牛皮膠紙封閉，其後父親獨自離家。幸最終女戶主醒過來發現有燒炭痕迹而報警，4母女險死還生。警方正追緝男戶主，案件改列企圖謀殺。



警員封鎖單位調查。

消息稱，女戶主姓梁44歲，與姓黃丈夫（43歲）育有3名女兒，分別13、15及16歲，一家四口住在山景邨景安樓。

今日清晨5時45分，女戶主醒來發現廚房的鋅盆有被水浸住燒過的炭。她和3名女兒也感到頭暈，於是報警，稍後由救護車送往屯門醫院治理，各人均清醒。

山景邨景安樓女戶主報警求助。（羅敏妍攝）

她們其後表示，於昨日（25日）晚上9時吃過由男戶主所煮的晚餐後有睡意，因此一早入睡。至晚上10時及今日凌晨1時，女戶主曾兩度醒來，見到丈夫睡在身旁而繼續入睡。直至凌晨2時30分，長女睡醒見到單位的大門門罅被牛皮膠紙封住，曾經問父親原因，但他沒回應；長女只好撕去牛皮膠紙後再次入睡，半小時後見父親離開單位。事件不排除有人因財務問題動殺機，屯門警區重案組接手，改列企圖謀殺，正追緝男戶主歸案。

現場是景安樓。（羅敏妍攝）

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