歐國盃｜海關檢$5100萬假貨　包括假波衫波鞋　售價僅正版一成半

本月起歐洲國家盃及美洲國家盃正式開鑼，巴黎奧運又即將拉開序幕，不法分子窺準機會製造侵權物品，魚目混珠推出市場，損害消費者及商標及版權持有人利益。有見及此，香港海關於6月3日至23日一連三星期展開特別行動，採取執法、巡查及教育三管齊下策略保護知識產權，拘捕9人並檢獲6.7萬件冒牌貨品。貨品主要經香港轉運至歐美及中東等地，當中包括約6,000件冒牌運動貨品，總值5,100萬元。另外海關發現有人在網上售賣冒牌球衣，售價僅175至200元，是正價一成半至四成；錦上路一跳蚤市場的店舖則以正價五成至七成售賣冒牌運動鞋，惟部分款式原廠未有生產。



海關檢獲6.7萬件冒牌貨品，當中包括6,000冒牌運動貨品，例如冒牌足球及球衣。（陳麗娟攝）

海關檢獲6.7萬件冒牌貨品，當中包括6,000冒牌運動貨品，例如冒牌足球及球衣。（黃偉民攝）

海關檢獲6.7萬件冒牌貨品，當中包括6,000冒牌運動貨品，例如冒牌足球及球衣。（黃偉民攝）

海關版權及商標跨境調查組指揮官蘇建輝表示，海關於過去三星期動用逾100人，全方位打擊本地零售市場、網上平台、跨境口岸及轉運物流中心的各式侵權活動。跨境轉運方面，海關鎖定境內高危的物流轉運中心，突擊搜查位於屯門、元朗、流浮山、葵青及九龍灣等地逾60間物流中心，並在屯門內河船碼頭搜查一個從南沙抵港的貨櫃，總共偵破27宗跨境轉運案件，檢獲約6.7萬件懷疑冒牌貨品，總值超過5,100萬港元，拘捕一名負責安排貨物轉運的女子。

海關檢獲的冒牌貨品中，有逾6,000件冒牌運動用品與體育盛事有關，以及大量懷疑冒牌高價值消費品，包括手錶、手袋等。海關相信這批懷疑冒牌運動用品，將轉口至歐美及中東等地，相信流入本地市場的數量不多。海關留意到這批懷疑冒牌運動用品仿真度高，增加海關偵查的難度。

蘇建輝續指，今次檢獲的懷疑冒牌球衣與正版球衣比較，主要有四點分別：1.冒牌球衣使用的物料不透氣，穿上冒牌球衣運動時比較悶熱；2.部份冒牌球衣掛的吊牌沒有鐳射標籤；3.冒牌球衣的刺繡圖案比較粗糙，字體模糊；4. 正版球衣衣領及衣袖有特別設計，而冒牌球衣沒有。整體來說，正版球衣設計仔細，用料優良，冒牌球衣用料粗糙和設計一般。

海關指正版球衣設計仔細，用料優良，冒牌球衣用料粗糙和設計一般。（黃偉民攝）

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在科技罪案層面，海關於6月12日採取特別行動，打擊未獲授權向公眾傳播版權作品的侵權活動，人員突擊搜查6間分別位於灣仔、觀塘、紅磡及元朗的涉案零售店舖，檢獲130部懷疑非法串流裝置（俗稱「機頂盒」）、一批電子產品及影音器材，估計市值約23萬元及拘捕4人。

網上巡查方面，海關發現有人在網上平台售賣懷疑冒牌球衣，並破獲2宗透過網上平台售賣懷疑冒牌球衣的案件，檢獲31件懷疑冒牌球衣，市值約3萬元，並拘捕兩名分別24歲及30歲的賣家。正價球衣約600至1000元，但被捕人售賣的球衣約175元至250元不等，僅正價的一成半至四成。

市區執法方面，海關早前接獲舉報，得知有商戶以低價出售懷疑冒牌運動產品。經調查及在商標持有人的協助下，海關於6月22日採取執法行動，突擊搜查4間位於錦上路的一個跳蚤市場裏的店舖及附近一間零售店，拘捕兩名分別50歲及39歲的店舖負責人，檢獲約1000件懷疑冒牌運動產品，估計市值約70萬元。

蘇建輝指，這間公司在線上及線下均有經營業務，並透過社交媒體向顧客宣稱店內出售的貨物主要來自海外，故零售價比坊間為低，從而降低消費者的警覺性。涉事公司以正價貨物約5至7成價錢銷售產品，當中包括專業跑鞋及其他類型運動鞋，該批運動產品屬高仿貨品，顏色及設計上與正貨接近，惟部分款式是原廠未有生產。所有被捕人士現正保釋候查。

海關版權及商標調查科署理高級監督譚佩英（左）和版權及商標跨境調查組指揮官蘇劍輝（右）。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科署理高級監督譚佩英表示，海關於6月13日至19日一連七天高調巡查及動員逾100名人員到深水埗、油尖旺、灣仔、大埔、離島等地，向逾700多間商舖、酒吧及食肆派發宣傳單張，藉此向商戶講解法例要求，以免商戶誤導法網。

海關分別與香港酒吧業協會及香港餐飲聯業協會會面，講解法例的要求，獲相關協會正面回應，並將透過協會傳遞尊重知識產權的信息予其會員，海關亦積極聯絡其他有關協會進行講解。

海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店舖及網站，如有懷疑，應先向有關商標或版權的持有人查詢或代理查詢，以免購入冒牌貨物。海關提醒在店舖或網上售賣物品的人士，切勿售賣無牌物品，採購物品時應該小心謹慎，而售賣冒牌物品屬嚴重罪行，需負上刑責。