元朗唐樓天台現兔屍　印尼女涉虐待動物被捕　愛協漁護另檢10兔

元朗一名印尼婦人涉嫌虐待兔子被捕。今日（26日）上午9時38分，警方接獲報案，元朗媽橫路75號幸福樓7樓天台有10隻兔子疑曾遭不恰當對待，另有1隻兔子已經死亡。警員到場經初步調查，以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名44歲印尼女子，她持行街紙，現正被扣留調查，案件交由元朗警區動物罪案警察專隊跟進。仍生還的10隻兔分別由愛護動物協會及漁護署檢走。



據了解，被捕人為上址住戶，是兔子的主人。愛協人員事後到場，將兔子放在籠內帶走。

愛協人員帶走兔子。

據了解，揭發事件為一個動物組織，他們昨晚接獲市民報料，指幸福樓B座梯間有兔子到處走，懐疑遭遺棄。義工上門了解，果然見天台梯間有兩至三隻兔子，但由於已夜深，至今早重返現場，希望與兔主聯絡。惟義工上到天台，發現現場一片凌亂，滿佈雜物，環境惡劣，兔仔沒水沒糧，部分身型瘦弱，而且當中一隻明顯死亡，懷疑有人殘酷虐待動物，於是報警。

愛協人員帶走兔子。

愛協回覆《香港01》查詢表示，今早愛協督察接到「兔廬」舉報及警方轉介，聯同漁護署一起到場處理此案件。現場天台位置共發現11隻兔子，其中一隻已死亡；一隻雌兔亦剛誕下3隻幼兔。

警方已將案件列作殘酷對待動物案處理，漁護署已檢走4隻生還兔子，愛協則將6隻生還兔子及一具兔子屍體帶回愛協青衣中心檢查。

愛協人員帶走兔子。